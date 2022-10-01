2023’te 2 milyar dolar ikili ticaret hedefleniyor

Hüsniye GÜNGÖR/ İSTANBUL

Türkiye-Bangladeş İş Forumu’nun açılışına Dakka’dan bağlanan Turan, Bangladeş’in uzun zamandır devam eden istikrarlı büyümesinin son 2.5 yılına bizzat şahit olduğunu belirterek 2022 için 1,3 milyar dolar ikili ticaret hedeflendiğini söyledi. 2020 başında 850 milyon dolar olan Türkiye-Bangladeş ticaret hacminin 2021’de 1 milyar dolara çıktığını söyleyen Turan, “Karşılıklı ticaretimiz 2022’nin ilk 7 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı. Bu da 1,3 milyar dolar hedefini yakalayacağımızı gösteriyor. İki ülke arasında dengeli bir ticaret var ancak çok daha yüksek olan potansiyel göz önüne alındığında yeterli değil” diye konuştu.

‘Daha çok Türk yatırımı bekliyoruz’

Turan’ın ardından söz alan Bangladeş’in Türkiye Büyükelçisi Mosud Mannan da Türk ve Bangladeşli şirketlerin girişimleriyle karşılıklı ticaretin ikiye katlanabileceğine inandığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı olan 2023’te 2 milyar dolarlık ikili ticaret hacminin yakalanabileceğini belirten Mannan, “Artık Türk ve Bangladeşli kurumlar arasında imzalanan mutabakat anlaşmalarını gerçekleştirme zamanı. 2 milyar dolar hedefine ancak harekete geçerek ulaşabiliriz” dedi. İki Koç Grubu şirketi Arçelik ve Aygaz’ın ülkedeki yatırımlarına dikkat çeken Mannan sözlerine şöyle devam etti: “Giyim markası LC Waikiki’nin de ülkemizde yatırım var. Geride bıraktığımız dönemde Sabancı, Zorlu, Çalık Holding gibi birçok grubun yöneticileriyle toplantı yaptım. Türkiye’den Bangladeş’e daha çok yatırım olmasını bekliyoruz. Türkiye’ye ilaç etken maddesi ihraç eden Bangladeşli bir şirket de burada üretim yapmayı düşünüyor.”

Türk ve Bangladeşli şirketler buluştu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde 2011’de kurulan Türkiye-Bangladeş İş Konseyi pandeminin ardından ilk fiziksel etkinliğini gerçekleştirdi. Türkiye ve Bangladeş arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarına odaklanan Türkiye-Bangladeş İş Forumu, Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammed Nore-Alam, Dakka Ticaret ve Sanayi Odası (DCCI) Başkanı Rizwan-ur Rahman ve DEİK /Türkiye–Bangladeş İş Konseyi Başkanı Sayın Onur Özden’in katılımıyla İstanbul Dedeman’dan gerçekleşti. Etkinlik katılımcı Türk ve Bangladeşli şirketler arasında gerçekleşen ikili toplantılarla devam etti.