2023'te 2 milyarın üzerinde 'vergisiz' paket! AB'den online perakendecilere gümrük vergisi planı

Avrupa basınında yer alan habere göre, AB Komisyonu, Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu ve AliExpress ile Çin'de kurulan e-ticaret şirketi Shein üzerinden yapılan alışverişlere yeni vergi getirilmesi üzerinde çalışmalar yapıyor.

150 Euroluk "vergisizlik sınırı" kaldırılsın teklifi

Plan kapsamında, AB Komisyonunun bu ayın sonuna kadar ürünlerin gümrüksüz olarak satın alınabileceği mevcut 150 Euroluk sınırı kaldırmayı teklif etmesi öngörülüyor.

Mevcut durumda, Avrupa'da AB dışından yapılan 150 Euro altındaki ürün siparişleri gümrük vergilerinden muaf tutuluyor. Plan kapsamında bu sınırın kaldırılması ve bütün alışverişlere gümrük vergisi uygulanması bekleniyor.

AB'ye geçen yıl gümrük vergisi kapsamı dışında 2 milyar kadar paket gönderilmişti.