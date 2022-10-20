“2023’te 4 bin MW’lik güneş santrali kurulur”

Mehmet KARA

Türkiye’nin en eski güneş paneli üreticilerinden Alfa Solar, yatırımlarını büyütme, faaliyet alanını genişletme peşinde. Alfa Solar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Hüseyin Karabaş, sorularımızı cevaplarken, Türkiye’nin solar endüstrisi üslerinden biri haline geldiğini aktardı ve sektöre dair değerlendirmelerde bulundu.

Solar sektöründe gündem yoğun, sizin gündeminizde neler var?

Türkiye’de solar sektöründe son aylarda şu an üstünde çok konuşulan konu, yeni yönetmelik değişiklikleri. Öz tüketime yönelik lisanssız güneş santrali projeleriyle ilgili değişiklikler tartışılıyor. 2019 öncesi bağlantı görüşü alınmış projelere şebekeye satış sınırı haricindeki değişiklikleri olumlu buluyoruz. Onunla ilgili de yoğun kamuoyu baskısı var, düzeltilmesini temenni ediyoruz.

Neydi olumlu değişiklikler?

Lisanssız GES kurmak isteyenlere tesisin tüketim noktasıyla aynı bölge içinde şartının kalkması çok olumlu. Özetlemek gerekirse İstanbul’daki sanayici Van’da, Mardin’de, nereye isterse Türkiye’nin bütün bölgelerinde santralini kurabiliyor. Çok önemli bir gelişme bizim için. Çünkü arazinin çok pahalı olduğu bölgeler, özellikle Marmara bölgesinde santral yapmakta zorlanıyordu sanayici.

Başka ne tür yenilikler var?

Hibrit santral yatırımları ile alakalı bir yönetmelik çıktı. Hibrit santraller yatırımlarında ikincil kaynak için getirilen birincil kaynak kurulu gücünün yüzde 15’i sınırlaması kaldırıldı. Bu da bizim için çok önemli bir gelişme. Bu değişikliğin, özellikle önümüzdeki sene kurulu güç bazında güneş alanında çok ciddi talep artışına getireceğini düşünüyoruz. Bu arada sektör olarak 2023’te ciddi depolama yatırımları öngörüyoruz. Çünkü enerjinin geleceği kesinlikle depolamalı santraller.

Siz de yapacak mısınız depolama yatırımı?

Evet, biz de şirket olarak bu alanda yatırım yapmayı konuşmaya başladık. Ama daha çok taze, şu an açıklayabileceğim bir yatırım planımız yok. Ama önümüzdeki senelerde muhakkak bir yerinden tutup yatırım yapmayı istiyoruz. Çünkü dediğim gibi enerjinin geleceği depolama zaten. Depolamada şimdi araç şarj furyası var biliyorsunuz, takip ediyorsunuzdur. Araç şarj furyasında bir sonraki aşamasında artık herkes depolamaya yönelecek, yönelmek zorundayız.

Alfa Solar’ın sektördeki pozisyonu, payı nedir?

Türkiye’de güneş paneli üreten ilk firmalardan biriyiz. 2011’de kurulsak da, 2014-2015’te aktif üretime başladık çünkü o tarihlerde yönetmelik yoktu. 30 MW’lık üretim bandıyla başlayan serüven şu anda 1500 MW (1 Gigavat – GW) seviyesine ulaştı. Mevcut güneş santrallerinde yüzde 10’un üzerinde pazar payımız var. Yani kullanılan her 10 panelden biri Alfa Solar. Biz bunu kendi rakamlarımızdan ve TEİAŞ’ın açıkladığı toplama göre biliyoruz.

Önümüzdeki dönemde neler planlıyorsunuz?

Bu saatten sonra iştirakler kurarak büyümeyi hedefliyoruz. Panel materyallerinin üretiminde, cam ve çerçeve alanında işin ehlini bulduğumuzda ortaklıklar oluşturabiliriz. Eskiden kurulum işleri de yapıyorduk, 2017’den bu yana EPC işi yapmak istemiyoruz. Aslında herkes kendi işini yapsın mantığında bir firmayız. Dolayısıyla 2023 yılından itibaren hücre hariç, bu alanda işin ehlini bulduğumuz noktada ortaklıklar kurarak ilerlemek istiyoruz.

Hücre hiç mi olmayacak?

Şu an için bizim planlarımızda yok hücre tesisi kurmak. İnşallah o da 2023’ten sonraki perspektifimizde var. Hücre işi daha önce üç kere masamıza geldi. Hepsinde de fizibilite raporlarını okuyup henüz buna hazır olmadığımıza karar verdik. Bir gün hazır olursak bilin ki bodoslama gireceğimiz bir iş kolu olacak. Çünkü zaten çok ciddi bir tutumumuz var.

Konut çatılarındaki GES’ler nasıl çoğalır?

Alfa Solar CEO’su Karabaş, elektrik fi yatlarının yükselişinden muzdarip sanayicinin kendisini GES yatırımına mecbur belirtirken, konut çatıları piyasasının da çok hızlanacağı görüşünü dile getirdi. Karabaş “Hatta evsel projelerde şu an ciddi bir hareketlenme olduğunu ve oralarda ciddi satışlar yaptığımızı söyleyebilirim. Aslında bankalar da elini taşın altına koyarsa şebekeye daha az yük getirecek şekilde evsel projeler de yaygınlaşabilecektir” dedi.

Alfa Solar, yeni işlere halkı da ortak edecek

Hüseyin Karabaş, yaptıkları ve yapacakları ciddi kapasite artışı yatırımlarını nasıl fi nanse ettikleri ya da edecekleri sorusuna şu karşılığı verdi: “Yılın son çeyreği itibariyle halka arz planımız var. Dosyamız SPK’da, önümüzdeki ay halka arz olmayı hedefl iyoruz. Oradan bir miktar fi nansman sağlamayı hedefl iyoruz. Şirketimiz yeni yatırımların birinci fazını ve işletme sermayesi kısmını kendi öz kaynaklarıyla fi nanse etti. Yani yeni yatırımları öz kaynak artı halka arzdan gelen gelirle fi nanse ediyoruz diyebiliriz.”