2023’te 659 milyar liralık bütçe açığı bekleniyor

ANKARA (DÜNYA)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılı bütçe büyüklüklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bütçe kanun teklifine yönelik hazırlanan bilgi notuna göre 2023 yılında bütçe büyüklüğü 4 trilyon 469 milyar lira olarak öngörülürken, 659 milyar liralık bütçe açığı bekleniyor. 2023’ta faiz gideri 565 milyar lira olarak öngörülürken, reel sektöre 145 milyar liralık destek planlanıyor.

2023 yılı bütçe gider hedefi 4 trilyon 469 milyar lira, bütçe gelirleri ise 3 trilyon 810 milyar lira olarak belirlendi. Bütçe açığının GSYH’ya oranı ise yüzde 3.5 olarak hesaplandı.

2023’te bütçenin en büyük kalemini 1 trilyon 682 milyar lira ile cari transferler oluştururken, bunu 1 trilyon 102 milyar lire ile personel ve SGK’ye devlet primi giderleri, 565 milyar lirayla faiz giderleri takip etti.

Mal ve hizmet alım gideri 318.7 milyar lira, sermaye gideri 315.8 milyar lira, sermaye transferi için ise 37.3 milyar lira ayrıldı.

2022 yılı büyüme tahmini yüzde 5 olarak belirlenirken, 2023 yılı büyüme hedefi yüzde 5 olarak yer aldı.

Son açıklanan veri ile yüzde 10’un altına inen işsizlik 2022 yılı için yüzde 10.8 olarak tahmin edildi, 2023 yılında ise yüzde 10.4 oranında işsizlik bekleniyor.

Bu yıl 255 milyar dolara çıkması beklenen ihracat, 2023 yılı için 265 milyar lira olarak öngörülürken, ithalat 2022 için 360 milyar dolar bekleniyor. Önümüzdeki yıl ithalatın bu yıla göre 10 milyar dolar azalarak 350 milyar dolara ineceği hesaplanıyor.

2022 yılında ek bütçe dahil 389 milyar lira olarak öngörülen eğitim harcamaları 2023’te 649 milyar 833 milyon liraya yükselecek. Sağlık harcamaları 463 milyar 931 milyon liradan, 696 milyar 810 milyon liraya, sosyal yardım harcamaları 148 milyar 962 milyon liradan, 258 milyar 437 milyon liraya çıkacak.

Yatırıma 383.1 milyar

2023 bütçesinde sermaye transfer, sermaye gider ve yatırımları hızlandırma ödeneğinden oluşan merkezi yönetim bütçe yatırımları 383.1 milyar TL oldu.

Reel sektöre 145 milyar lira destek

İşveren sigorta prim desteği: 68.1 milyar TL

Tarımsal kredi faiz desteği: 21.6 milyar TL

Esnaf kredisi faiz desteği: 11 milyar TL

İhracat desteği: 10.3 milyar TL

Çırak, kalfa..devlet katkısı: 10.3 milyar TL

Hazine destekli kefalet kredisi: 7 milyar TL

Eximbank sermaye artırımı: 6.8 milyar TL

Sanayi Bakanlığı teşvik ödeme: 6 milyar TL.

Enerjinin sübvansiyon maliyeti 600 milyar lira

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bütçe sunumunda Türkiye'de enerji arz güvenliği konusunda yoğun çaba harcandığını belirtti. Oktay, 2023 yılında planlanan doğalgaz ve elektrik sübvansiyonunun bütçeye yükünün 600 milyar lira olarak hesaplandığını açıkladı.