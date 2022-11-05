2023'te rezervasyonlar erken patlama yapacak!

Tatilsepeti'nin her yıl düzenlediği misafir memnuniyeti anket sonuçları yayınlandı. Ankete katılanların %81’i 2022’de tatile çıktığını, %98’i 2023 için de tatil planladığını belirtti. Katılımcıların %71’i ise 2023 için erken rezervasyon fırsatlarından yararlanacağını söyledi. Tatil Sepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, 2022 yılında erken rezervasyon yapanların, son dakikacılara oranla çok büyük avantajlar sağladığını açıkladı.

3219 kişinin katıldığı anketin sonuçları ilginç verileri ortaya koydu. %81’i 2022 yılı içerisinde tatile çıktığını belirten katılımcıların, %51’i resort hotel ve tatil köylerini tercih ederken, %18’i butik otelleri seçti. Katılımcıların %10’u kendine veya yakınına ait yazlık evleri, %7’si villa veya ev kiralamayı, %5’i pansiyonda konaklamayı, %4’ü karavan, kamping, glamping ve tekne gibi alternatifleri tercih etti.

Tercihleri, uygun fiyatlar ve ödeme kolaylığı belirliyor

Katılımcılara, tatil tercihlerini belirlemelerindeki üç kıstas sorulduğunda ise rezervasyon yaptıran misafirlerin %26’sı fiyat uygunluğunu, %16’sı ödeme kolaylığını ve taksit sayısını, %13’ü ise iptal ve iade kolaylığını ön planda tuttuğunu belirtti. 2023 yılı için tatil planladığını belirten katılımcıların, gelecek yılki tatil planlarında da 3 farklı kriter mevcut; ancak oranlar geçen seneye göre artmış durumda. Katılımcıların %32’si uygun fiyatı, %21’i ödeme kolaylığı ve taksit sayısını, %19’u ise iptal ve iade kolaylığı imkanlarını ön planda tutuyor.

%71’i erken rezervasyon fırsatlarından yararlanacak

Tatile gitmeyi planlayanların %74’ü, bu yılki tatil bütçesine geçtiğimiz yıla oranla daha büyük bir pay ayırmak zorunda kalacağını düşünüyor. 2023’te tatil planlayanların %71’i, bu sene erken rezervasyon döneminde tatil almayı planladığını söylüyor. Bütçedeki payı arttırmamak için ise, katılımcıların %28’si konakladığı gün sayısını azaltmayı, %26’sı daha uygun fiyatlı bölgeleri, %15’i yaptığı tatil sayısını azaltmayı, yine %15’lik bir kısım da her şey dahil oteller yerine, oda kahvaltı veya yarım pansiyon otellerde konaklamayı tercih ediyor.

ERKEN REZERVASYONDA AVANTAJ BÜYÜK OLDU

Erken rezervasyon dönemi yapılan alışverişlerin kârlılığını vurgulayan Tatil Sepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz şu açıklamayı yaptı: “Önümüzdeki yıl için planlanacak erken rezervasyon döneminin, öncekilerden çok daha farklı ve önemli olacağını öngörüyoruz. Yurt dışından gelen turist sayısının artması nedeniyle olası müsaitlik problemleri ve ani değişim gösteren fiyatlardan nedeniyle, tüketicilerin erken rezervasyon dönemini özellikle tercih etmesini öneriyoruz. 2022 yılı için yaptığımız analizler, geçen sene erken rezervasyon döneminde yaz tatili satın alan misafirlerimizin, son dakika tatil alanlara oranla %110’a kadar daha avantajlı olduğunu gösteriyor. %25 ön ödeme imkanı, 72 saat kalana kadar iptal hakkı, 18 taksite varan ödeme seçenekleri ve dahası için misafirlerimizin erken rezervasyon dönemini kaçırmamasını öneriyoruz.”



