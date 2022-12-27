2023’te sanayi ve ihracatla büyüyeceğiz

Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan AB ülkelerinde ekonomik aktivitenin ciddi şekilde yavaşlamasının üçüncü çeyrekte ihracat artışının hız kaybetmesine ve böylece sanayi üretiminin de yavaşlamasıyla sonuçlandığını aktaran Asmalı, “Bu gelişmeler neticesinde büyümeye katkısı yılın ilk çeyreğinde 3 puan, ikinci çeyreğinde ise 2,7 puan olan net dış talep; üçüncü çeyrek büyümesine 0,7 puan katkı vermiştir. İç talep ise yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin lokomotifi olmuş ve büyümeye 13,1 puanlık katkı vermiştir” dedi.

Sanayide artış eğilimi sürüyor

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, sanayi üretiminde 2021 boyunca süren yıllık bazlı artış eğilimi 2022 yılında da sürdüğünü ve ekim ayı itibarıyla üst üste 28’inci ayına ulaştığını belirterek, sanayi üretimindeki yıllık bazlı artışların sürmesinin imalat sanayisinin üretim potansiyelini göstermesi bakımından oldukça olumlu bir gösterge olduğunu vurguladı.

Sanayi üretiminde yıl genelinde olumlu görünümün sürmesinin iş gücü verilerine de olumlu yansıdığını ifade eden Asmalı, şunları kaydetti:

“MÜSİAD olarak yılın ilk 9 aylık döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 oranında büyüyen Türkiye ekonomisinin bu motivasyonla gireceği 2023 yılında da üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme sürecinin devam edeceğine olan inancımız tamdır. Nitekim son yaşanan gelişmeler de Türkiye Ekonomi Modeli’nin meyvelerini yavaş yavaş vermeye başladığını göstermektedir."