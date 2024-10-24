2024-2025 sezonunda zeytinyağında rekor rekolte bekleniyor

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Dr. Mustafa Tan, 2024-2025 sezonu için Türkiye'de zeytinyağı üretiminde yeni bir rekor beklendiğini duyurdu. Tan, Türkiye'nin bu sezon 475 bin ton zeytinyağı ve 750 bin ton sofralık zeytin rekoltesine ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Bu rakamlar, Türkiye'yi dünya zeytinyağı üretiminde zirveye taşıyacak adımların habercisi olarak görülüyor.

Türkiye’de toplamda 200 milyonun üzerinde zeytin ağacı bulunduğunu belirten Tan, “Geçtiğimiz yıla göre 2 milyon yeni ağaç eklenmiş durumda. Bu artış, zeytin ve zeytinyağı üretiminde ciddi bir yükselişe işaret ediyor. Ağaç başına 20,9 kilo meyve verimi elde edilmesiyle toplamda 3 milyon 600 bin ton zeytin üretimi bekleniyor. Bunun yüzde 20’si sofralık zeytin olarak ayrılacak, geri kalan 2 milyon 850 bin ton yağlık zeytin ise 475 bin ton zeytinyağına dönüştürülecek” dedi.

Tan, Türkiye'nin geçtiğimiz sezon dünya zeytinyağı üretiminde ikinci sırada yer aldığını, bu yılki rekolte tahminleriyle ise yeni bir zirveye hazırlandığını söyledi. Ayrıca, geçen yıl ihracatta uygulanan kısıtlamaların 100-150 bin ton arasında bir stok birikmesine yol açtığını belirten Tan, bu sezon stokların da dikkate alınarak yeni ihracat politikalarının belirleneceğini ifade etti.

Rekolte tahminlerinin şu an için kesin olmadığını ve aralık ayında yeniden değerlendirileceğini söyleyen Tan, Türkiye'nin dünya zeytinyağı pazarında daha güçlü bir yer edinme hedefinde olduğunu vurguladı.