2024 alışveriş eğilimleri açıklandı: Hangi kategoriler ve ürünler öne çıktı?

2024 yılının alışveriş trendlerini analiz eden Hepsiburada, Türk tüketicilerinin en çok teknoloji, küçük ev aletleri ve moda kategorilerine ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Kasım ayında e-ticaret yılın en hareketli dönemini yaşarken en fazla sipariş, pazartesi ve salı günlerinde 19.00 - 20.00 saatleri arasında verildi.

Akıllı telefonlar, taşınabilir bilgisayarlar ve oyun konsolları satışlarda öne çıkan ürünler olurken, bu yıl en çok e-ticaret platformlarında 'iPhone 13' ve 'Stanley Termos' kelimeleri aratıldı. Ev yaşamını kolaylaştıran küçük ev aletleri arasında 2024'te robot süpürgeler, kahve makineleri, fritözler, buharlı ütüler ve hava temizleme cihazları satışlarda ön plana çıkan pratik aletler arasına adlarını yazdırdı.

Dönemin olmazsa olmazı: Teknolojik ürünler

Akıllı telefonlar, oyun konsolları ve taşınabilir bilgisayarlar yılın en çok ilgi gören ürünleri arasında yer aldı. Akıllı saatler ve bluetooth kulaklıklar ise kullanıcıların popüler tercihleri arasında kalmayı sürdürdü. Alışveriş platformunda 2024'te en çok aranan ilk 5 kelime: iPhone 13, Stanley termos, iPhone 15, LEGO ve Apple Watch oldu.

Moda ve bakım...

Spor ayakkabılar, saatler ve güneş gözlükleri moda takipçilerinin bu yıl en çok satın aldığı ürünler olurken, tişört, kazak ve pantolon gibi temel giyim ürünleri de yoğun talep gördü. Kişisel bakımda serumlar, güneş koruyucuları, saç bakım ürünleri, elektrikli diş fırçaları ve IPL cihazları tüketicinin radarında sıklıkla yer aldı.