2024 takvim yılı gelir vergisi beyanname verme dönemi başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderecekler.

Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini önceden hazırlanmış olan Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden vergi dairesine gitmeden kolay ve güvenli bir şekilde verebilecek.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Mükelleflerimiz sisteme, internet sayfası (gib.gov.tr) üzerinden 7 gün 24 saat ulaşabilir.

2024 yılında elde edilen gelirlere ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin; birinci taksitinin, damga vergisi ile birlikte 2 Nisan 2025, ikinci taksitinin ise 31 Temmuz 2025, tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir."