2024 Temmuz ayı beyaz et üretim hacmi: 205 bin 656 ton

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 205 bin 656 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,4 artışla 1 milyar 706 milyon 295 bin adede yükseldi. Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 8,4 artışla 114 milyon 210 bin olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi de aynı dönemde yüzde 0,7 yükselişle 4 bin 37 ton oldu.

Ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,5, tavuk eti üretimi yüzde 5,6 ve hindi eti üretimi yüzde 20,1 arttı.