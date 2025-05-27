2024, Türkiye ile Mısır arasındaki en iyi ticaret yılı oldu

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, 2024 yılının Türkiye ile Mısır arasındaki ticarette tarihi bir rekor yılı olduğunu açıkladı. En-Nehar televizyon kanalında yayınlanan “Yeni Cumhuriyet” programına konuşan Şen, iki ülke arasındaki ticaret hacminin zirveye ulaştığını belirtti.

Büyükelçi Şen, Türkiye'nin sanayi sektörünün dünya standartlarında kaliteye ulaştığını ve sanayinin Türkiye'nin GSYİH’sindeki en güçlü alanlardan biri olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin ihracatında sanayi ürünlerinin belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Mısır’daki yatırım fırsatlarını değerlendiren Şen, ülkenin son yıllarda özellikle altyapı, konut ve yeni şehir projeleriyle yatırımcılar için cazip hale geldiğini söyledi. El-Alameyn, yeni idari başkent ve El-Cune gibi bölgelerde birçok Mısırlının ikinci ev sahibi olduğunu belirten Şen, bu eğilimin Ras el-Hikme gibi yeni alanlara da yayılmasını beklediklerini aktardı.

Yabancı yatırımcıların ilgisini çeken en önemli unsurların, limanların hızlı trenle bağlantısı, yol ağlarının gelişimi ve yeni ekonomik bölgeler olduğunu kaydeden Şen, büyük Türk müteahhitlik firmalarının da bu alanlara ilgi gösterdiğini belirtti. Şen, “Halihazırda büyük bir Türk firması stratejik bir projeyi yürütüyor ve yeni yatırımlar için altyapı, konut ve otel alanlarında fırsatları araştırıyor.” dedi.

Gayrimenkul piyasasına da değinen Büyükelçi, Türkiye'de yabancılara sağlanan oturma izni kolaylıklarının yatırımcıyı cezbettiğini, benzer bir modelin Mısır'da da uygulanmasının pazarı daha cazip hale getireceğini ifade etti. Türkiye’de 2023 yılında yabancılara satılan 24 bin konutun çoğunlukla İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa, Yalova ve İzmir’de olduğunu söyledi.

Turizm ilişkilerine de değinen Şen, Mısır’ın Türklere vize kolaylığı sağlamasının turist sayısını artırdığını vurguladı. Her iki ülkenin kültürel turizmi geliştirme konusunda ortak irade ve stratejiye sahip olduğunu belirtti.