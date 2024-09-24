2024 yazında motosiklet satış rekoru kırıldı

TÜİK verilerine göre, ülkedeki motosiklet satışları yaz aylarında en üst seviyeye çıktı. 2024'ün haziran, temmuz ve ağustos dönemini kapsayan yaz aylarında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı rekor kırdı.

Motosiklet satışları 2022'nin yaz aylarında ivme kazanarak 120 bin 662'ye çıkarken, 2023'te 300 bin 338'e, 2024'te ise 345 bin 235'e ulaştı. Böylece, son 10 yılın yaz aylarında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısının yaklaşık 6 katına çıktığı görüldü.

Trafikteki motosiklet sayısı 6 milyona yaklaştı

Ülkede artan kurye hizmetleri ile kullanıcısına zaman ve yakıttan sağladığı tasarrufun etkisiyle kullanımı yaygınlaşan motosiklet satışları, bazı aylarda otomobil satışlarının da üzerinde seyretti. Ülkedeki motorlu kara taşıtı sayısı ağustos itibarıyla 30 milyon 469 bin 319'a ulaşırken, bunların 15 milyon 301 bin 404'ünü otomobil, 5 milyon 878 bin 271'ini ise motosikletler oluşturdu.

Son 10 yılın verilerine göre, 2015'te 165 bin 127 motosikletin trafiğe kaydı yapıldı. Takip eden yıllarda dalgalı seyir izleyerek yükselen motosiklet satışları 2019'da 154 bin 627'ye çıktı. Kovid-19 salgını ile yükseliş trendine giren motosiklet satışları 2020'de 208 bin 466'ya, 2021'de 255 bin 961'e, 2022'de 415 bin 544'e, 2023'te 957 bin 292'ye ulaştı.