2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı işgücü istatistiklerine göre, işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesine düştü. İşsiz sayısı ise 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda ise yüzde 11,8 olarak hesaplandı. Öte yandan, işgücüne katılım oranı 0,9 puan artarak yüzde 54,2’ye yükseldi. İşgücüne katılım erkeklerde yüzde 72,0, kadınlarda ise yüzde 36,8 olarak gerçekleşti.

İstihdam 988 bin kişi arttı

2024 yılında istihdam edilenlerin sayısı 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bine ulaştı. İstihdam oranı ise 1,2 puan artarak yüzde 49,5 seviyesine çıktı.

Cinsiyet bazında bakıldığında;

* Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,9,

* Kadınlarda ise yüzde 32,5 olarak kaydedildi.

Genç işsizlik oranı yüzde 16,3’e geriledi

15-24 yaş grubunu kapsayan genç işsizlik oranı 1,1 puan azalarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı;

* Erkeklerde yüzde 13,1,

* Kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak tahmin edildi.

Hizmet sektörü istihdamdaki liderliğini korudu

Sektörlere göre istihdam dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Tarım: yüzde 14,8 (4 milyon 827 bin kişi)

Sanayi: yüzde 20,7 (6 milyon 746 bin kişi)

İnşaat: yüzde 6,6 (2 milyon 162 bin kişi)

Hizmet: yüzde 57,9 (18 milyon 886 bin kişi)

Bir önceki yıla göre;

Tarım sektöründe istihdam 132 bin kişi,

Sanayi sektöründe 35 bin kişi,

İnşaat sektöründe 165 bin kişi,

Hizmet sektöründe ise 656 bin kişi arttı.

Atıl işgücü oranı yüzde 26,7’ye yükseldi

2024 yılı verilerine göre, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 3,9 puan artarak yüzde 26,7 oldu.

* Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1,

* İşsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 18,4 olarak gerçekleşti.

Burdur ve Kastamonu işsizlikte en düşük, Hakkari en yüksek orana sahip

İllere göre işsizlik oranlarında büyük farklılıklar gözlemlendi.

* En düşük işsizlik oranı yüzde 4,0 ile Burdur ve Kastamonu’da gerçekleşti.

* En yüksek işsizlik oranı ise yüzde 18,3 ile Hakkari’de görüldü.

İşgücüne katılım ve istihdamda lider Ardahan

İşgücüne katılım ve istihdam oranlarında en yüksek seviyeler Ardahan’da kaydedildi:

* İşgücüne katılım oranı en yüksek il yüzde 63,9 ile Ardahan oldu.

* En düşük işgücüne katılım oranı ise yüzde 41,6 ile Siirt’te görüldü.

* İstihdam oranı en yüksek il yüzde 60,6 ile Ardahan olurken, en düşük istihdam oranı yüzde 35,3 ile Hakkari’de gerçekleşti.