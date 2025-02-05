2024 yılı taşımacılık raporunu açıklandı! İhracatta rekor sefer sayısı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) 2024 yılı faaliyet raporunu ve 2025 beklentilerini düzenlenen bir toplantıda paylaştı. UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras'ın katılımıyla UND Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda kara yolu taşımacılığındaki gelişmeler ele alındı.

Kara yolu taşımacılığı öne çıktı

Toplantıda konuşan Aras, pandemi, savaşlar ve deniz yollarındaki krizlerin kara yolu taşımacılığını daha cazip hale getirdiğini belirterek, "Türkiye’nin 70 ülkeyle kara yolu bağlantısına sahip olması ve Avrupa ile Orta Asya arasında köprü görevi görmesi büyük bir avantaj sağlıyor" dedi.

Aras, Türkiye'den yapılan ihracatın yüzde 41'inin kara yoluyla gerçekleştirildiğini belirterek bu taşıma modunun bölge için önemine dikkat çekti.

İhracatta rekor seviye

UND verilerine göre 2024'te Türkiye'den toplam 2 milyon 95 bin ihracat seferi düzenlendi. Bu taşımaların yüzde 71'i Türk araçları, yüzde 29'u ise yabancı plakalı araçlarla gerçekleştirildi. Aras, "İhracat taşımalarında ilk sırayı 492 bin seferle Irak aldı. Bu ülkeyi Suriye, Almanya, Romanya ve Gürcistan izledi" dedi.

Türkiye'den Avrupa yönlü ihracat taşıması ise 897 bin seferle gerçekleşti. Almanya ilk sırada yer alırken, kara yoluyla yapılan ihracat taşımasının değeri 65 milyar doları buldu.

"İhracatın yüzde 57'si Orta Doğu ve Orta Asya'ya

Orta Doğu ve Orta Asya'ya yönelik taşımalar toplam ihracat taşımalarının yüzde 57'sini oluşturdu. Kafkaslar ve Orta Asya ülkelerine yapılan taşımalar yüzde 4 azalırken, Orta Doğu ülkelerine yapılan taşımalar yüzde 6 arttı.

İthalat taşımaları yükseldi

İthalatta da artış yaşandığını belirten Aras, 2024'te ithalat taşımalarının yüzde 5 artışla 1 milyon 41 bin sefere ulaştığını ifade etti. Türk araçlarının ithalat taşımalarındaki pazar payı yüzde 70 olarak kaydedildi.

Sürdürülebilir lojistik vurgusu

Aras, kara yolu taşımacılığının çevresel etkilerini azaltmak için sürdürülebilir ve teknolojik çözümlere öncelik verilmesi gerektiğini belirterek, lojistik altyapısına yapılacak yatırımların Türkiye'nin transit ülke konumunu güçlendireceğini söyledi.

Son olarak, kara yolu taşımacılığının Türkiye'nin hizmet ticaretinde önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Aras, "Türkiye’nin transit ülke olması için mevzuatımızı hızlı şekilde iyileştirirsek, hizmet ihracatında turizmi geçerek ilk sıraya yerleşiriz" değerlendirmesinde bulundu.