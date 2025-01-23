2024 yılına ait AVM ciro endeksi belli oldu

AYD ve Akademetre iş birliği ile hazırlanan AVM Ciro Endeksi 2024 yılı değerlendirme raporu düzenlenen bir basın toplantısı ile açıklandı.

AVM Endeksi’ne göre cirolar, 2024 yılı genelinde yüzde 65’lik bir büyümeyi işaret ederek enflasyonun üzerinde artış gösterdi. 2010 yılında 100 baz puanda kabul edilen endeks, 2024 yılında 3117 puana ulaştı. 2024 yılında m2 başına toplam ciro 147.814 TL’ye yükseldi.

"Anadolu'daki AVM'ler daha hızlı yükseliş trendinde"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Anadolu'daki AVM'lerin İstanbul'dakilere göre daha hızlı yükseldiği şöyle ifade edildi:

2024 yılında, AVM metrekare verimliliğinde Anadolu ile İstanbul AVM’leri arasında anlamlı bir fark gözlemlendi. Metrekare verimliliği bakımından Anadolu’daki AVM’ler, İstanbul AVM’lerine göre daha hızlı bir yükseliş trendi ortaya koydu.

2010 yılı baz alındığında İstanbul AVM’lerindeki verimlilik endeksi 3243 iken, Anadolu AVM’lerinde 3010 olarak gerçekleşti. Metrekare başına toplam ciro İstanbul’da yüzde 59,7, Anadolu’da yüzde 69,8 artış gösterdi.

2024 yılında m2 başına toplam ciro İstanbul AVM’lerinde 176.500 TL olarak gerçekleşirken bu durum Anadolu AVM’lerinde 128.700 TL oldu.

"Pandemi sonrası düzelme müşteri davranışlarına yansımadı"

AVM metrekare başı ciro verilerinin pandemi sonrası düzelmeyi işaret ederken, bunun henüz müşteri davranışlarına yansımadığı kaydedildi:

AVM metrekare başı ciro verileri, pandemi sonrası düzelmeyi işaret ederken bu durum henüz müşteri ziyaret davranışına yansımadı. 2010 yılı AVM ziyaretçi endeksi 100 kabul edildiğinde, pandeminin zirve yaptığı yıl olan 2020 yılında ziyaret endeksi yarıya inerek 56’yı göstermişti. 2024 yılında metrekare başına düşen ziyaretçi endeksi toparlanma göstererek tekrar 100’e yükseldi. Ziyaret endeksine göre, 2024 yılında toplam ziyaretçi sayısı 2023 yılına göre yüzde 2’lik bir artış gözlemlendi.

Uzmanlar, ziyaretçi sayısının henüz istenen seviyeye ulaşmamasına karşın, AVM cirolarındaki hızlı yükselişi, AVM’leri daha verimli müşterilerin ziyareti ile açıklamaktadır. Başka bir ifadeyle sosyalleşme ya da diğer gerekçelerle AVM’ye gelen ve nispeten daha az harcama yapan müşteri yerine 2024 yılında daha alışveriş odaklı müşterilerin AVM’leri ziyaret ettiği anlaşılmaktadır.

Ziyaret endeksinde İstanbul AVM’leri 2010 yılı 100 baz endeksine göre 94 puana ulaşırken, Anadolu AVM’lerinde metrekare başı ziyaretçi endeksi 108 puan olarak gerçekleşti."

Kategoriler bazında ciro

Kategoriler bazında geçtiğimiz yılla karşılaştırıldığında endekste en fazla artışın yüzde 68 ile yiyecek içecek ve diğer kategorisinde görüldüğü ifade edildi.

Teknoloji kategorisinde yüzde 65, ayakkabı kategorisinde yüzde 59, giyim kategorisinde yüzde 64, hipermarket kategorisinde yüzde 62’lik bir artış yaşandı. Enflasyonun üzerindeki ciro artışları yılın ikinci yarısında ise yavaşladı.