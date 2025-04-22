2024 yılına göre yüzde 48 arttı: Mart ayında kartlı ödemeler 1,75 trilyon TL’ye ulaştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Mart 2025 dönemine ait kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlar kullanılarak yapılan kartlı ödemeler bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48 artarak 1 trilyon 753 milyar TL’ye yükseldi.

Geçen ay (Şubat 2025) bu tutar 1 trilyon 522,8 milyar TL seviyesindeydi. Bu yükseliş, özellikle kredi kartı harcamalarındaki artışla dikkat çekti. Mart ayında yapılan ödemelerin 1 trilyon 478 milyar TL’si kredi kartları, 238,2 milyar TL’si banka kartları ve 36,6 milyar TL’si ön ödemeli kartlar aracılığıyla gerçekleştirildi.

Kredi kartı harcamaları yıllık bazda yüzde 49, banka kartı ile yapılan ödemeler yüzde 42, ön ödemeli kartlarla yapılan harcamalar ise yüzde 68 oranında arttı.

Temassız ödemeler öne çıktı

Mart ayında mağaza içi yapılan her 5 ödemeden 4’ü temassız olarak gerçekleşti. Temassız ödeme işlem adedindeki artış ve kullanım oranı, pandemi sonrası dönemde kalıcı hale gelen kullanıcı alışkanlıklarının sürdüğünü gösterdi.

İnternetten ödeme yüzde 46 arttı

İnternetten yapılan kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 518,5 milyar TL’ye yükseldi. Toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise yüzde 29 olarak gerçekleşti.

Kart sayısı 443 milyonu geçti

Mart 2025 itibarıyla Türkiye’deki kredi kartı sayısı 132,3 milyon, banka kartı sayısı 198,1 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise 112,7 milyon adede ulaştı. Toplam kart sayısı 443,1 milyon adetle geçen yıla göre yüzde 9 artış gösterdi.

Kart adetindeki en hızlı büyüme, yüzde 21’lik artışla ön ödemeli kartlarda kaydedildi.