2024 yılında İstanbullu en çok ne tüketti? İşte satış lideri meyve ve sebzeler...

İstanbul'un sebze ve meyve tüketiminin nabzını tutan Bayrampaşa ve Ataşehir hallerine 2024 yılında 2 milyon 750 bin 633 ton meyve ve sebze girişi oldu. Şehirde en çok tüketilen sebzeler sıralamasında ilk üçü domates, patates ve salatalık paylaşırken, meyvelerde lider portakalı mandalina ve karpuz takip etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı bilgilere göre, Bayrampaşa ve Ataşehir hallerine 2023 yılında 1 milyon 50 bin 66 ton meyve girişi olurken, bu rakam 2024'te 1 milyon 30 bin 802 ton olarak kaydedildi. Hallere 2023'te 1 milyon 800 bin 777 ton sebze girişi yapılırken, 2024 yılında 1 milyon 719 bin 831 ton olarak kayıtlara geçti. Söz konusu azalmada, hava kaynaklı sorunların yanı sıra, gübre fiyatlarından işçi maliyetlerine pek çok alanda yaşanan fiyat artış da etkili oldu.

Tonaj lideri portakalken sonuncu sırada muşmula var

AA'nın derlediği bilgilere göre, İstanbul'daki iki hale 2024 yılında tonaj bazında en çok getirilen meyveler portakal, mandalina, karpuz, elma ve limon şeklinde değişti. Tonaj bazında geçem yıl İstanbul hallerine en az getirilen meyve ise 310 ton ile muşmula oldu. Bunu 460 ton ile çağla, 634 ton ile dut, 895 ton ile kestane takip etti.

Sofraların lideri: Domates

Geçen yıl İstanbul'daki hallere 465 bin 883 ton domates, 175 bin 972 ton patates, 167 bin 567 ton salatalık, 148 bin 264 ton biber ve 87 bin 266 ton kuru soğan getirildi. Hallere 2024'te en az getirilen tonaj bazında sebzeler ise 174 ton yer elması, 1522 ton kuru sarımsak, 1697 ton bamya, 1852 ton tere, 1902 ton enginar oldu.