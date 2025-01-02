2024 yılında tapuda satış sayısı 3 milyonu, tapu harcı geliri ise 96 milyar lirayı aştı

Döner sermaye ücreti hesabında esas alınan ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılan gösterge 2025 itibarı ile 822 TL’den 1.183 TL’ye yükseldi. Bu bedelin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce sunulan tüm hizmetleri etkilediğini belirten Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2025 yılında sekördeki olası gelişmeleri değerlendirdi.

"Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre de 2025 yılında emlak vergileri de yüzde 21,965 oranında artırılarak hesaplanacak. Konutlara ait çevre temizlik vergisi de su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 3,30 TL, diğer belediyelerde 2,40 TL olarak hesaplanacak” diyen Özelmacıklı, “2024 yılında 3 milyon 43 bin gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti. Tapu harç geliri yüzde 60 artışla 96 milyar 133 milyon lira seviyesine yükseldi” dedi.

Eski kimliklerle tapuya gitme dönemi sona erdi

Tapuda yapılacak işlemlerde 01.01.2025 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanı yerine yeni T.C. kimlik kartlarının kullanılması zorunlu getirildiğini de hatırlatan Özelmacıklı “2024 yılında tapu müdürlüklerinde yapılan toplam işlem sayısı 18 milyon 633 bin 905 oldu. Satış, ipotek, intikal, düzeltme, kamulaştırma gibi çok sayıda işlemde artık sadece yeni kimlikler geçerli olabilecek. Resmi senet ve tescil istem belgelerinde, istemde bulunan ile hak sahibinin aynı kişi olup olmadığının tespitinin daha sağlıklı, etkin ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi sağlanabilecek” dedi.

Kiralık gayrimenkullerde EİDS...

Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi hakkında bilgi veren Özelmacıklı “1 Ocak 2025 itibarıyla EİDS kapsamında kiralık taşınmaz ilanlarında yetki doğrulama zorunlu hale geldi. Bu düzenlemeyle, ilanlar yalnızca taşınmaz sahibinin kendisi, 1. ve 2. derece yakınları veya e-Devlet üzerinden yetkilendirilen yetki belgeli emlak işletmeleri tarafından verilebilecek. Uygulama, sahte ilanların önüne geçmek, tüketici mağduriyetlerini önlemek ve sektörde şeffaflığı artırmak amacıyla hayata geçiriliyor. Yakın zamanda süreç satılık ilanlar için de devreye alınacak” dedi.

Artan kira destekleri

Özelmacıklı “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız tarafından yapılan açıklamada 2025 yılı için il bazlı verilen kira yardım tutarlarında yeni rakamlar açıklandı. Buna göre İstanbul için aylık destek tutarı 5 bin 500 liradan, 8 bin liraya çıkartılıyor. Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de ise 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya yükseltilecek. Diğer büyükşehirlerimizde aylık kira yardımı da 3 bin 750 liradan, 5 bin 500 liraya çıkacak. Diğer illerimizde de kira yardımı 3 bin liradan 4 bin 500 liraya yükselmiş olacak” dedi.

Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarları değişiyor

Gayrimenkul piyasalarındaki istisna tutarlarına da değinen Özelmacıklı “Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2025 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 120.000 TL olarak tespit edildi. Mesken kira gelirlerindeki 22 bin lira olan istisna tutarı ise 47.000 TL’ye yükseldi. Yine 2025’te uygulanacak gelir vergisi dilimlerinde 158.000 TL’ye kadar yüzde 15, 330.000 TL’nin 158.000 TL’si için 23.700 TL, fazlası için yüzde 20, 800.000 TL’nin 330.000 TL’si için 58.100 TL fazlası için yüzde 27, 4.300.000 TL’nin 800.000 TL’si için 185.000 TL fazlası için yüzde 35 ve 4.300.000 TL’den fazlasının 4.300.000 TL’si için 1.410.000 TL, fazlası için yüzde 40 uygulanacak” dedi.