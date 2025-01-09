2024 yılının afet bilançosu: 11 bin ölü, 320 milyar dolarlık kayıp

Reasürans şirketi Munich Re'nin açıkladığı yıllık doğal afet raporuna göre, afetler 2024’te dünya genelinde 140 milyar doları sigortalı olmak üzere, 320 milyar dolarlık maddi hasara sebep oldu. Raporda, “Sigortalı kayıplar açısından 2024 en pahalı üçüncü yıl oldu. Toplam kayıplar açısından ise geçen yıl 1980'den beri maliyet skalasında beşinci sırada yer aldı” denildi.

Konuya ilişkin değerlendirmesinde Munich Re Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Blunck, iklim değişikliğinin yıkıcı güçlerinin giderek daha belirgin hale geldiğini belirterek, “Toplumların daha şiddetli hava felaketlerine hazırlanmaları gerekiyor” ifadesini kullandı.

Kayıpların 30 yıllık ortalaması 181 milyar dolar

2024 doğal afet raporunda yer alan rakamlar geçen yılların enflasyona göre düzeltilmiş ortalama değerlerinden oldukça yüksek. Yıllık kayıpların 30 yıllık ortalaması 181 milyar dolar düzeyinde iken 10 yıllık ortalaması ise 236 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Seller, orman yangınları ve şiddetli fırtınalar gibi yoğun olmayan afetlerden kaynaklanan kayıpların toplamı geçen yıl 136 milyar dolara ulaştı.

Geçen yıl, doğal afetlerden kaynaklanan kayıpların yüzde 93'ü hava felaketleri nedeniyle gerçekleşirken, yaklaşık 11 bin kişi hayatını doğal afetler nedeniyle kaybetti.

2024'ün en yıkıcı afetleri: Helene ve Milton kasırgaları

ABD'de eylül ve ekim aylarında etkili olan Helene ve Milton kasırgaları geçen yılın en yıkıcı felaketleri oldu. Helene, 16 milyar doları sigortacılar tarafından karşılanmak üzere 56 milyar dolarlık kayıp ile 2024’te en büyük zarara yol açan doğal afet oldu.