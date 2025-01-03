2024 yılının zam şampiyonu market ürünü açıklandı

Beş il, dokuz market, 333 farklı ürünün bulunduğu, 47 ürün grubu üzerinde oluşturulan Aralık ayı Market Endeksi verileri açıklandı. Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Bingül Ceviz verileri değerlendirirken asgari ücretin daha tüketiciye ulaşmadan yüzde 10 oranında erimeye başladığını ve Aralık 2024’de fiyatların yüzde 2,72 oranında arttığını belirtti.

2024 yılının zam şampiyonu ürünleri

2024 yılının en çok zamlanan ürünü yüzde 206,65'lik fiyat artışıyla çikolata oldu. Çikolatayı sırasıyla yüzde 202,24 zamlanan kuru soğan, yüzde 178,55 zamlanan ayçiçek yağı, 177,08 zamlanan kahve ve 173,04 zamla çay izledi.

2024 yılında fiyatı en az artan ürünler

Fiyat artışıyla tüketiciyi 2024'te en az üzen 5 ürün ve zam oramları ise şu şekilde sıralandı: Yüzde 71,74 zamla patates, yüzde 97,99 zamla ay çekirdeği, yüzde 104,50 zamla salça, yüzde 108,52 zamla bulgur, yüzde 110,08 zamla sıvı sabun.

Aralık 2024'te fiyatı en çok artan 5 ürün

44,77 oranındaki fiyat artışıyla sıvı sabun, 24, 64 oranındaki fiyat artışıyla katı sabun, 21,49 oranındaki fiyat artışıyla Türk Kahvesi, 21, 17 oranındaki fiyat artışıyla patates ve 14, 77 oranındaki fiyat artışıyla limon oldu.

Aralık 2024'te fiyatı en çok zalan 5 ürün

-16 fiyat azalışıyla çocuk bezi, -12,78 fiyat azalışıyla şampuan, -12,22 fiyat azalışıyla domates, -6,62 fiyat azalışıyla salça, -6-56 fiyat azalışıyla margarin listenin ilk 5 sırasında yer aldı.