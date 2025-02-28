2024'te en hızlı büyüyen ülkeler açıklandı! Türkiye OECD liderleri arasında

Türkiye, 2024 yılı büyüme rakamlarıyla dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye yüzde 3,2'lik büyüme oranıyla OECD ülkeleri içinde en hızlı büyüyen iki ülkeden biri oldu. İspanya ile aynı büyüme oranına ulaşan Türkiye, Polonya’yı (%2,9) geride bırakarak zirveyi paylaştı.

OECD'de Türkiye zirvede!

OECD ülkeleri arasında Türkiye ve İspanya en yüksek büyüme oranlarına ulaşırken, onları yüzde 2,9 ile Polonya, yüzde 2,8 ile ABD ve yüzde 2,7 ile Litvanya takip etti. Norveç’in büyüme oranı yüzde 2,1 olarak kaydedilirken, Almanya ve Avusturya ekonomileri daralma yaşadı.

2024’te ekonomisi en fazla küçülen OECD ülkesi yüzde 1 daralma yaşayan Avusturya olurken, Almanya’da yüzde 0,2’lik bir daralma kaydedildi.

Türkiye, G20'de de ilk 5'te!

Türkiye, sadece OECD ülkeleri arasında değil, G20 ülkeleri içinde de güçlü büyüme performansıyla öne çıktı. G20’de en hızlı büyüyen ekonomi yüzde 5,03 ile Endonezya olurken, onu yüzde 5 ile Çin ve yüzde 4,1 ile Rusya izledi. Türkiye, İspanya ile birlikte dördüncü sırayı aldı.

Hindistan’ın büyüme verisinin Türkiye saatiyle 15.00’te açıklanması bekleniyor. Yüzde 6,4 büyüdüğü tahmin edilen Hindistan’ın ilk sıraya yükselmesi halinde Türkiye ve İspanya, G20 ülkeleri içinde ilk 5’te yer almış olacak.

2024 OECD büyüme rakamları

Türkiye: %3,2

İspanya: %3,2

Polonya: %2,9

ABD: %2,8

Litvanya: %2,7

Norveç: %2,1

Almanya: %-0,2

Avusturya: %-1

2024 G20 büyüme rakamları

* Endonezya: %5,03

* Çin: %5

* Rusya: %4,1

* Türkiye: %3,2

* İspanya: %3,2

* ABD: %2,8

* Almanya: %-0,2

Türkiye'nin 2024'te uyguladığı ekonomik program ve sergilediği performansla büyümesini sürdürdüğü görülüyor. Açıklanan veriler, Türkiye'nin küresel ekonomideki yerini güçlendirdiğini ortaya koyuyor.