2024'te enflasyonu sadece altın yendi! Borsa, döviz ve faiz kaybettirdi

TÜİK, 2024 yılında en çok hangi yatırımın reel getiri sağladığını açıkladı.

Buna göre külçe altın, enflasyonla indirgendiğinde yüzde 7,13 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Mevduat faizi (brüt) yüzde 5,53, BIST 100 endeksi yüzde 10,85, Amerikan Doları yüzde 16,71, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 17,68 ve Euro yüzde 20,09 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Aylık bazda borsa lider

Aralık 2024'e bakıldığında ise en yüksek reel getiri enflasyonla indirgendiğinde yüzde 6,02 oranıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Mevduat faizi (brüt) yüzde 2,43, DİBS yüzde 1,97 ve Amerikan Doları yüzde 0,57 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 0,91 ve külçe altın yüzde 2,08 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.