2024’te incir ihracatı yüzde 18 arttı, hedef 100 milyon dolar

Türkiye’nin taze incir ihracatında 2025 yılı hedefi 100 milyon dolar olarak açıklandı. Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başkanlığında toplanan komisyon, Aydın'da yapılan saha incelemeleri sonrası Sarılop çeşidi taze incirin 18 Temmuz 2025, Bursa Siyahı incirin ise 22 Temmuz 2025 itibarıyla ihracatına onay verdi.

2023 yılında 19 bin 217 ton taze incir ihracatından 68,2 milyon dolar gelir elde eden Türkiye, 2024'te bu rakamları ciddi oranda artırdı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2024'te taze incir ihracatının ton bazında yüzde 20 artışla 23 bin 60 tona, değer bazında ise yüzde 18 artışla 80,5 milyon dolara ulaştığını söyledi.

2025 yılı için rekoltede sınırlı bir azalış öngörüldüğünü belirten Uçak, “Kalite ve kalibre daha iyi olacak. Bu da ihraç pazarlarında avantaj sağlayacak. 2025’te 100 milyon dolarlık taze incir ihracatı hedefliyoruz” dedi.

Uçak, incirin bağışıklık sisteminden hücre yenilenmesine, kan basıncından kalp sağlığına kadar birçok faydası olduğunu da hatırlatarak, hem iç hem dış piyasada tüketimin artması için çalıştıklarını belirtti.

2024 yılı ihracat verileri

Toplam taze incir ihracatı: 23.060 ton

Bursa Siyahı: 18.067 ton → 62,6 milyon dolar

Sarılop çeşidi: 4.992 ton → 17,9 milyon dolar

En fazla ihracat yapılan ülkeler

Bursa Siyahı

Almanya: 21 milyon dolar

Avusturya: 7,8 milyon dolar

Hollanda: 6 milyon dolar

İngiltere: 5,9 milyon dolar

Fransa: 3,9 milyon dolar

Sarılop

Almanya: 6,6 milyon dolar

Rusya Federasyonu: 5,9 milyon dolar

Avusturya: 1,2 milyon dolar