2024'te inek ve manda sütü üretimi arttı, keçi ve koyun sütü azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin çiğ süt üretim istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, geçen yıl çiğ süt üretimi yüzde 4,7 oranında artarak 22 milyon 487 bin 757 tona yükseldi. 2023 yılında bu rakam 21 milyon 481 bin 567 ton olarak kaydedilmişti.

Üretim kalemlerine bakıldığında, inek sütü üretimi yüzde 5,4 artarak çiğ süt üretiminin yüzde 93,6’sını oluşturdu. Manda sütü üretiminde yüzde 35,1 gibi dikkat çekici bir artış yaşandı. Buna karşılık koyun sütü üretimi yüzde 2,9, keçi sütü üretimi ise yüzde 11,2 oranında azaldı.

Çiğ sütün dağıtım ve kullanım alanları da detaylandırıldı. Tarımsal işletmeler tarafından üretilen sütün yüzde 57,7’si süt toplama merkezlerine ve süt işleme tesislerine gönderildi. Yüzde 18,3’ü doğrudan tüketiciye, sokak sütçülerine, pastanelere veya dondurmacılara satıldı. Sütün yüzde 15,9’u ise hane halkı tarafından süt ürünlerine dönüştürülmek üzere kullanıldı.

Ayrıca, sağıldıktan sonra hayvan besleme amacıyla kullanılan süt oranı yüzde 4,8, hanede tüketilen veya ücretsiz verilen süt oranı yüzde 1,1 olarak belirlendi. Üretim ve işleme sürecinde yaşanan kayıplar toplam üretimin yüzde 0,1’ini oluştururken, kullanım alanı belirlenemeyen çiğ süt oranı ise yüzde 2 seviyesinde kaldı.

Bu veriler, Türkiye'de süt üretiminin artış eğiliminde olduğunu gösterirken, özellikle inek ve manda sütü üretimindeki artış dikkat çekti. Keçi ve koyun sütü üretiminde ise düşüş yaşanması, türler arasındaki üretim dengesine dair önemli ipuçları verdi.