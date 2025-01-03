2024'te konkordato başvuruları zirve yaptı
Mali açıdan zor duruma düşmüş şirketlerin kurtarılması konusunda 2018'de hayata geçirilen konkordato müessesi için 2024'te başvuruda bulunan şirket sayısında zirve yaşandı. Geçen yıl tek bir firma ve şahıs olarak 1.723 konkordato talebinde bulunuldu. En riskli sektörler ise inşaat, tekstil ve gıda oldu.
Hayati ARIGAN
Şirketlerin finansmana erişim sorunları, sıkı para politikası, artan işçi maliyetleri, döviz kurunun da etkisiyle konkordato başvuruları, kasım ayında 2019 verilerini yakalayarak aralık ayındaki verilerle birlikte zirveye ulaştı.
2024’te 1.723 konkordato başvurusu yapıldı. En fazla başvuru 2019’da 1.387 konkordato başvurusu iken 2024’ün kasım ayında bu rakam geride bırakılmıştı. Şirketler 2024 bitmeden aralık ayında yaptıkları konkordato başvurusunda 219 geçici mühlet kararı aldı.
Bu rakam tüm zamanlarda bir ayda yapılan en fazla geçici mühlet kararının verildiği rakam oldu. Finansal stres altındaki firmaların faaliyetlerine devam ederken ödeme kolaylığı elde etmek amacıyla konkordato talebinde bulunabiliyor. İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan konkordato hükümleri ile borçlunun borcunun uzatılması, borcundan indirim yapılması veya muhtemel bir iflastan kurtulmasının amaçlanıyor.
Tekstilciler için işler iyi gitmedi
Finansman ve üretim faaliyetlerindeki bozulmadan en fazla nasibini alan sektörlerin başında gelen tekstil sektörü, yıl boyunca en fazla konkordato başvurusunun da yapıldığı sektör oldu. 2018’den bugüne toplamda en riskli sektörler; inşaat, tekstil ve gıda, en riskli iller; İstanbul, Ankara, Kocaeli oldu. konkordatotakip.com’un verilerine göre geçici mühlet başlangıcından iflas kararı verilme ortalama süresi; 423, ret kararı verilme ortalama süresi; 473, tasdik kararı verilme süresi ortalama 700 gün oldu.
Alacaklılar için uzun bir süreç
Aralık ayında kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 144 olurken, yıl genelinde bu sayı 827’e ulaştı. Aralık ayında 89 dosya için konkordatonun reddi kararı verilirken, yıl bazında toplam 701 konkordato başvurusu reddedildi. Aralık’ta iflas kararı verilen dosya sayısı 24 olurken, yıl genelinde 132 şirketin iflas etmiş oldu.
Mahkemeler Aralık’ta 10 şirketin konkordato kararını tasdik ederken yıl genelinde 114 şirket tasdik kararı ile rahat bir nefes aldı. Konkordatolardaki artan tırmanış, pandemi dönemindeki krizin bile 2024’te geçilmesi ekonominin durumuna ayna tutmuş oluyor. iş dünyasında da tedirginliği artırmaya devam ediyor. Konkordato ile koruma kalkanı takan şirketlerden büyük bir bölümü en az bir yıl rahat bir nefes alıyor.
TCMB analiz yayınladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) geçen eylül ayında yayınladığı ‘Konkordato Gelişmelerine Yakından Bir Bakış’ başlıklı analizde bu yıl içinde gerçekleşen konkordato taleplerinin parasal sıkılaştırma öncesinde de riskli kategoride sayılabilecek ve ekonomideki ağırlığı görece düşük firmalarda yoğunlaştığının görüldüğü belirtildi.
Konkordato firmalarının genel borçluluk seviyesinin diğer firmalara kıyasla daha yüksek, likidite seviyelerinin ise belirgin şekilde daha düşük olduğunun yer aldığı analizde, “Bu firmaların ticari borçlarının toplam varlıklara oranı yüzde 36 iken, bu oranın diğer firmalarda yüzde 11 seviyesinde olduğu görülüyor” ifadelerine yer verildi.
Geçen yıl kimler konkordato ilan etti?
Geçen yıl konkordato sürecine giren bazı firmalar şunlar;
-Sanovel İlaç’ı da bünyesinde bulunduran Arven İlaç konkordato ilan etti.
-Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından Gürsüt konkordato talebinde bulundu. Mahkeme geçici mühlet verdi.
-Bir zamanların vergi rekortmeni Hitit Seramik konkordato ilan etti.
-Önde gelen tekstil markalarından biri olan ve İstanbul Fatih’te 2 büyük mağazası bulunan Granz Moda, konkordato ilan etti.
-Ardı ardına yaşadığı mali sorunlar sonrası konkordato talep eden Yeniyurt Petrol Terminal A.Ş., bir milyar lirayı aşan borçla davalık olmuştu. Hakkında mal kaçırma iddiaları da bulunan şirket beraberindeki milyonlarca dolarla birlikte iflas etti.
-Ünlü mobilya firması Alsemo Mobilya ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti.
-Türkiye’de 20 yıldır faaliyette bulunan Darkale Yapı darboğazdan çıkamayıp konkordato talep etti.
-Yıldız Yatak konkordato ilan etti.
-120 yıllık çay devi Tirebolu 42 konkordato talebinde bulundu.
-Aroma Meyve Suları ve Gıda Sanayi A.Ş. hakkında geçici konkordato kararı verdi.
-Gaziantep merkezli Karaca Tekstil Sanayi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. 1995 yılında kurulan halı üreticisi firma Türkiye’nin en büyük 100 ihracatçı firması arasındaydı.
-Türkiye’nin önde gelen otomotiv firması 07 Uğur Profil konkordato ilan etti
-Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
-Futbol kulüplerine sponsor olan GKN Kargo iflas etti.
-Türkiye’de çok sayıda AVM’de şubeleri bulunan Zara ve H&M gibi dünyaca ünlü markalara kumaş sağlayan 64 yıllık tekstil devi Emek Kumaş konkordato istedi.
-34 ülkeye ihracat yapan tekstil devi Armes Home konkordato ilan etti.
-Türk giyim markası Bad Bear için süre uzatımı kararı verilmişti.