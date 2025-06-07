2024'te nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar TL ödendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nadir hastalıklarla mücadele eden vatandaşlara yönelik desteklerin 2024’te artarak devam ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Işıkhan, tedavi süreçlerine destek olmak amacıyla geçtiğimiz yıl içerisinde 313 ilaç için yaklaşık 54,4 milyar TL ödeme yapıldığını belirtti.

"Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız"

Bakan Işıkhan "Nadir hastalıklarla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.