2024'te online alışveriş yapan her 3 kişiden 1'i Aralık ayında para harcadı

E-Ticaret Altyapı Sağlayıcılar Derneği, 2024 yılı satış verilerini değerlendirdi. Yılbaşı nedeniyle büyük artış gösteren Aralık ayı alışverişlerinin e-ticaret hacmini değerlendiren Dernek yetkilileri, 2024'te sanal ortamda yapılan her alışverişin 3'te birinin Aralık ayında yapıldığını belirtti.

Aralık 2023'te 200 milyar lira olarak gerçekleşen e-ticaret hacminin 2024'ün aynı döneminde enflasyon değerlemeli olarak yüzde 5 artışla 295 milyar liraya ulaşacağını öngören uzmanlar, yeni yıl alışverişlerinde geçen aralık ayında sepet sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 11,2 artarken, sepet ortalamasının da yüzde 4,9 yükseldiğini belirtti. Yılbaşı alışverişlerinde toplam sepet sayısı ise geçen yıla göre yüzde 7'lik artış gösterdi.

Toplam alışverişlerin üçte biri...

EDER Sözcüsü Gökhan Göksel, geçen aralık ayında yıl boyunca yapılan toplam online alışverişlerin 3'te 1'inin gerçekleştiği bilgisini vererek, yılbaşı alışverişlerinde en çok satın alınan ürünler kategorisinde en yüksek artışın perakende, kurumsal hediyelik ve hediye kartlarında görüldüğünü aktardı ve ekledi: "Satılan ürün adedi bazında kurumsal hediyeliklerde bir önceki yıla göre yüzde 8,4, perakendede yüzde 7,1, hediye kartlarında ise yine ürün bazında yüzde 5,7'lik artış yaşandı." ifadesini kullandı.

"Sepetlerin yüzde 8,4'ünde indirim kuponu kullanıldı"

Sepetlerin yüzde 8,4'ünde indirim kuponu kullanılırken, tüketicilere sunulan hediye kuponlarının yarısının aralık ayında değerlendirildiği söyleyen Göksel, tüketicilerin indirim ve promosyonlara olan ilgisinin arttığını belirtti ve ekledi:

"Marmara Bölgesi en yüksek sepet sayısına sahip olurken, Akdeniz ve Ege bölgeleri sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Bu durum, Marmara'nın gelişmiş e-Ticaret altyapısı ve geniş tüketici tabanını yansıtıyor. Elde edilen tüm bu veriler e-Ticaretin geleceği için olumlu sinyaller veriyor. e-Ticarette altyapı yatırımları ve dijital pazarlama stratejileri çok önemli, 2025'te yıl geneline yönelik beklentiler, e-Ticaretin sürdürülebilir büyüme trendini koruyacağı yönünde."