2024’te Türkiye’de iflaslar tırmandı: 465 şirket faaliyetine son verdi

Dun & Bradstreet’in “2024 Küresel İflas Raporu”na göre, Türkiye dahil olmak üzere 35 ülkede iflaslar yükselirken, sadece 12 ülkede düşüş gözlendi.

Türkiye’de ise iflas oranı bir önceki yıla göre yüzde 23 arttı; toplam 465 şirket faaliyetlerini sonlandırdı.

Ukrayna, Singapur ve Belarus zirvede

2024’te şirket iflaslarının en çok arttığı ülke, yüzde 126’lık oranla Ukrayna oldu. Onu yüzde 40 artışla Singapur ve yüzde 39 ile Belarus izledi. Avustralya (%37), Kanada ve Romanya (%35), Almanya (%22), İtalya (%20) gibi gelişmiş ülkelerde de dikkat çekici artışlar kaydedildi.

Yunanistan'da %48 düşüş

Buna karşın Yunanistan, yüzde 48 oranındaki düşüşle iflasların en çok azaldığı ülke oldu. Kolombiya, Hong Kong, Çin ve Rusya da iflas oranlarının düştüğü ülkeler arasında yer aldı.

Prower: "Ekonomik gerçekler ertelendi, şimdi yüzleşiliyor"

Dun & Bradstreet COO’su Julian Prower, pandemi döneminde devlet desteklerinin iflasları yapay olarak bastırdığını, ancak bu önlemlerin kaldırılmasıyla gerçek ekonomik durumun ortaya çıktığını belirtti. Prower, özellikle zayıf nakit akışına sahip ve dar marjlarla çalışan şirketlerin risk altında olduğunu söyledi.

“Veri odaklı içgörülerden yararlanan, finansal sağlığını sürekli izleyen şirketler, bu zorlu ortamda ayakta kalabilecek” diyen Prower, risk yönetiminin önemine vurgu yaptı.

Singh: "Kırılganlıklar artıyor, iflaslar sürebilir"

Dun & Bradstreet Baş Ekonomisti Dr. Arun Singh, şirket iflaslarının hem döngüsel hem de yapısal baskıların sonucu olduğunu belirterek, pandemi sonrası alınan faiz kararları, yüksek enflasyon ve tüketici harcamalarındaki düşüşün şirket bilançolarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Özellikle perakende, konaklama, inşaat ve imalat gibi sektörlerin darbe aldığını belirten Singh, 2025'te iflaslarda artışın sürebileceği, ancak faiz ve enflasyondaki düşüşle yıl sonuna doğru bir rahatlamanın mümkün olabileceğini öngördü.