2024'te yabancılara kaç konut satıldı? İşte yabancıların en çok tercih ettiği kentler...

TÜİK, bugün 2024 yılına ait konut satış verilerini açıkladı. Türkiye'de bir yılda toplam 1 milyon 478 bin 25 ev satılırken, yabancıların ne kadar konut olduğu belli oldu.

Yabancılara 2024'te kaç adet konut satıldı?

Buna göre yabancılara konut satışları 2024'te önceki yıla göre yüzde 32,1 azalarak 23 bin 781 oldu. Toplam konut satışlarının içindeki payları yüzde 1,6 oldu.

Yabancılar en çok hangi kentten ev alıyor?

2024'te yabancılara konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 8 bin 416 ile İstanbul, 8 bin 223 ile Antalya ve 2 bin 112 ile Mersin oldu.

En çok hangi ülke vatandaşları Türkiye'den ev alıyor?

Uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 4 bin 867 ile Rusya Federasyonu, 2 bin 166 ile İran ve bin 631 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.