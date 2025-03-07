2024'ü artışla kapatan Almanya fabrika siparişlerinde sert düşüş

Almanya Federal İstatistik Ofisi, ülkede yurt içinde imal edilen ürünler için alınan siparişlerin, ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 7 gerilediğini açıkladı. Fabrika siparişleri de geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,6 gerileme gösterdi.

Ocak ayında yaşanan düşüşün, Aralık 2024’te uçak, gemi, askeri araç ve tren gibi büyük siparişlerin etkisiyle yüzde 5,9’luk güçlü artışın ardından gelmesi dikkati çekti.

Yabancı siparişlerde yüzde 2,3'lük düşüş

Ocakta yurt içi siparişler, aylık bazda yüzde 13,2, yabancı siparişler yüzde 2,3 düşüş kaydetti. Söz konusu dönemde Euro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 2,5, Euro Bölgesi dışından gelen siparişler yüzde 2,3 geriledi. Ülkede ocakta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 1,4 ve tüketici malı üreticilerinin siparişleri yüzde 2 düşüş kaydetti. Sermaye malı siparişleri ise yüzde 11 düştü.

Düşüşün temel sebebi: Araç yapımındaki azalma

Destatis'in açıklamasında, "Ocak 2025'te imalat sektöründe gelen siparişlerdeki olumsuz gelişme, makine mühendisliği yüzde 10,7’lik ve diğer araç yapımı (uçak, gemi, tren, askeri araçlar) alanlarındaki yüzde 17,6’lık önemli düşüşten kaynaklanmaktadır. Bir önceki ay bu alanlarda çok sayıda büyük sipariş kaydedilmişti" ifadeleri yer aldı. Açıklamada büyük siparişlerden arındırıldığında ocakta siparişlerin toplamda yüzde 2,7 düştüğü de kaydedildi.

Talep öngörülerine yönelik karamsar tablo

İmalat sektöründe talepte kalıcı bir toparlanma olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmadığını belirten Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, konuya yönelik açıklamasında, "Ifo ve S&P Global'in duyarlılık göstergelerindeki beklentiler son zamanlarda bir miktar toparlanmış olsa da düşük bir seviyededir. Önümüzdeki yıllardaki ekonomik politika çerçevesine ilişkin belirsizlik de sermaye malları üreticilerinin yurt içi siparişlerinde son dönemde yaşanan düşüşte rol oynamış olabilir" ifadelerini kullandı.