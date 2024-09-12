2024'ün ikinci çeyreğinde G20 ülkelerinin ekonomik büyümesi yatay seyretti

G20 ülkelerindeki büyümeye en yüksek katkı bu dönemde çeyreğinde Çin, Hindistan ve ABD ekonomisinden sağlandı. Bu dönemde ekonomik büyüme Çin ve Hindistan'da sırasıyla yüzde 0,7 ve 1,3 olurken, ABD'de yüzde 0,7 düzeyinde ölçüldü.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daralan Japonya ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 0,7 büyüme kaydetti.

Büyüme oranı en yüksek ülkeler: Brezilya ve Suudi Arabistan

Brezilya ve Suudi Arabistan ise yüzde 1,4 ile en yüksek büyüme oranlarının görüldüğü iki ülke oldu. Diğer G20 ekonomileri grup ortalamasından daha zayıf performans sergilerken, Güney Kore ve Almanya ekonomileri bu dönemde sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 0,1 daraldı.

G20 ülkelerinde ekonomik büyüme yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,1 oldu. Bu dönemde en yüksek büyüme yüzde 6,8 ile Hindistan'da görüldü.