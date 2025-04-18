2024'ün son çeyreğinde sektörlerin toplam borcu 134 trilyon TL oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı dördüncü çeyreğine ait sektörel finansal bilançoları yayımladı. Açıklamaya göre, yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 125,2 trilyon TL, yükümlülükleri ise 134 trilyon TL olarak gerçekleşti.

Net finansal pozisyon açığında gerileme

Aynı dönemde Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının GSYİH’ye oranı yüzde 20,6 seviyesine gerileyerek bir önceki çeyreğe kıyasla 2 puanlık bir düşüş gösterdi. Ancak ekonomide genel borçluluk eğilimi artış yönünde oldu.

TCMB açıklamasında, “Bir önceki çeyrekte GSYİH’nin yüzde 0,77’si oranında net borç alan konumunda olan toplam ekonomi, bu çeyrekte yüzde 3,13 oranında net borç alan konumuna geçmiştir” ifadelerine yer verildi.

Hanehalkı: Varlıkta mevduat, borçta kredi ağırlıklı

Hanehalkının finansal varlıkları arasında para ve mevduat kalemi yaklaşık yüzde 58’lik payla en yüksek ağırlığa sahipken, yükümlülüklerinin neredeyse tamamı kredilerden oluştu.

Reel sektör: Ticari işlemler belirleyici

Finansal olmayan kuruluşlar için hem varlık hem yükümlülük tarafında, firmalar arası ticari işlemlerden kaynaklanan alacaklar ve borçlar öne çıktı. Bu kalemlerin finansal varlıklar içindeki payı yüzde 63, yükümlülüklerdeki payı ise yüzde 51 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin borçluluğu küresel ölçekte düşük

Türkiye’de yerleşik tüm sektörlerin borçluluğu, diğer ülkelere göre düşük seviyede kalmaya devam etti. Kredi ve borçlanma senetlerinden oluşan toplam borcun GSYİH’ye oranı yüzde 90 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran bir önceki çeyreğe göre azaldı.

Açıklamada ayrıca, yurt içi ekonomide hanehalkı ve dünyanın geri kalanının alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin borçlu pozisyonda olduğu belirtildi.