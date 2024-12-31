2025 A ve B sınıfı ehliyet harçları ne kadar oldu? (2025 ehliyet harcı)

Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte birçok alandaki yeni ücretler de belirlendi. 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak gelir vergisi tarifesi ile vergi ve harç miktarları açıklandı. Bu kapsamda, ehliyet harcı için ödenecek ücretler de güncellendi.

Yeniden değerleme oranı yüzde 49,93

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete’nin 30 Aralık tarihli sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2025 yılında uygulanacak vergi, harç ve diğer maktu tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyuruldu. 2024 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak ilan edilmiş ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kasım ayında açıklanmıştı.

2025 ehliyet harçları ne kadar olacak?

2025 yılında, A ve B sınıfı ehliyet harçları zamlı tarifeden uygulanacak. Yeni yılda ehliyet almak isteyenlerin ödeyeceği tutarlar şu şekilde belirlendi:

A Sınıfı Ehliyet Harcı:

• 2024: 1.308 TL

• 2025: 1.882 TL

B Sınıfı Ehliyet Harcı:

• 2024: 3.945 TL

• 2025: 5.678 TL

Vakıf hizmet ve değerli kağıt bedeli

Ehliyet başvurusunda harç bedeline ek olarak ödenen vakıf hizmet bedeli ve değerli kağıt bedelleri de 2025 için yeniden düzenlendi:

Vakıf Hizmet Bedeli:

• 2024: 230 TL

• 2025: 331 TL

Değerli Kağıt Bedeli:

• 2024: 990 TL

• 2025: 1.425 TL

2025 yılı için %43,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı, birçok vergi ve harç tutarında olduğu gibi ehliyet ücretlerini de etkiledi. Bu nedenle, hem yeni ehliyet alacaklar hem de eski tip ehliyetlerini yenileyecek olanlar, önceki yıllara kıyasla daha yüksek ücretlerle karşılaşacak.

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar olacak?

31 Aralık 2024’e kadar eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler, yalnızca 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedeli ödeyerek, toplamda 15 TL karşılığında yeni ehliyet sahibi olabilecek.

Ancak, 1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyenler, belirlenen sürücü belgesi harcını, değerli kağıt bedelini ve vakıf hizmet bedelini tam olarak ödemek zorunda kalacak. 2024 yılında B sınıfı sürücü belgesini yenilemek için ödenen toplam tutar 5.165 TL olarak belirlenmişti. TÜİK'in Yurt İçi ÜFE verileri doğrultusunda, 2025 yılında bu miktarın artırılması planlanıyor.

Ehliyet yenileme için gerekli evraklar neler?

Ehliyet yenileme işlemi için Nüfus Müdürlüğü üzerinden alınan randevunun ardından, başvuru esnasında istenecek belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Aşağıda, ehliyet yenileme için gerekli belgeler sıralanmıştır:

• Harç Ödeme Belgesi

• Sağlık Raporu

• Nüfus Cüzdanı veya Pasaport

• Adli Sicil Kaydı

• Biyometrik Fotoğraf (1 Adet)

• Kan Grubu Kartı