2025 asgari ücret talep edilen miktarlar: Hangi parti ne kadar asgari ücret talep ediyor?
Siyasi partiler, 2025 yılı için asgari ücret talep ettikleri rakamları açıklarken, ücretin yaşam standartlarını iyileştirecek düzeyde olması gerektiğini vurguluyor. Talep edilen rakamlar, 30 bin TL ile 35 bin TL arasında değişiyor. Peki hangi parti kaç lira asgari ücret talep ediyor... İşte rakamlar...
Türkiye’de milyonlarca çalışan, 2025 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranını merakla beklerken, siyasi partiler de talep ettikleri rakamları açıklamaya başladı. Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon, yaşam maliyetleri ve iş gücü piyasasındaki dengeler belirleyici olacak. Ancak partilerin açıkladığı rakamlar, ekonomik gerçeklikler ve siyasi vizyonlar açısından birbirinden oldukça farklılık gösteriyor. Bu yıl da, her bir parti asgari ücretin çalışanın yaşam standardını iyileştirecek düzeyde olmasını savunuyor.
İşte siyasi partilerin 2025 için talep ettikleri asgari ücret rakamları ve gerekçeleri...
CHP: 30 bin TL altına yokuz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin asgari ücret talebinin 30 bin TL olduğunu açıkladı. Özel, "Bu rakamın altında biz yokuz. İtiraza, mücadeleye devam edeceğiz" dedi.
DEM Parti: En az 35 bin TL olmalı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, asgari ücretin en az 35 bin TL olması gerektiğini savundu. Bakırhan, "Asgari ücretliler insanca yaşayabilecekleri bir ücret almalıdır" diyerek, ücretin yılda iki kez güncellenmesi gerektiğini belirtti.
İYİ Parti: Ara zam ile 28 bin TL
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, işverenlerin durumu göz önünde bulundurularak, 2025 yılının ilk yarısında asgari ücretin en az 28 bin TL olmasını ve Temmuz ayında ara zam yapılmasını talep etti. Dervişoğlu, "Bunun altında kalan ücret, Türk milletine zulümdür" dedi.
Gelecek Partisi: En az 33 bin 337 TL
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, asgari ücretin en az 33 bin 337 TL olması gerektiğini belirterek, "Enflasyon karşısında asgari ücretliyi ezdirmemiş olursunuz" dedi.
Yeniden Refah Partisi: 35 bin TL
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, asgari ücretin yeni yılda 35 bin TL olması gerektiğini söyledi.
Bakan Işıkhan: Mutabakatla belirlenecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesinde, tüm tarafların mutabık kalacağı bir tutarda uzlaşılacağına inandığını belirtti.