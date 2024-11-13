2025 asgari ücret talep edilen miktarlar: Hangi parti ne kadar asgari ücret talep ediyor?

Türkiye’de milyonlarca çalışan, 2025 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranını merakla beklerken, siyasi partiler de talep ettikleri rakamları açıklamaya başladı. Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon, yaşam maliyetleri ve iş gücü piyasasındaki dengeler belirleyici olacak. Ancak partilerin açıkladığı rakamlar, ekonomik gerçeklikler ve siyasi vizyonlar açısından birbirinden oldukça farklılık gösteriyor. Bu yıl da, her bir parti asgari ücretin çalışanın yaşam standardını iyileştirecek düzeyde olmasını savunuyor.

İşte siyasi partilerin 2025 için talep ettikleri asgari ücret rakamları ve gerekçeleri...

CHP: 30 bin TL altına yokuz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin asgari ücret talebinin 30 bin TL olduğunu açıkladı. Özel, "Bu rakamın altında biz yokuz. İtiraza, mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

DEM Parti: En az 35 bin TL olmalı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, asgari ücretin en az 35 bin TL olması gerektiğini savundu. Bakırhan, "Asgari ücretliler insanca yaşayabilecekleri bir ücret almalıdır" diyerek, ücretin yılda iki kez güncellenmesi gerektiğini belirtti.

İYİ Parti: Ara zam ile 28 bin TL

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, işverenlerin durumu göz önünde bulundurularak, 2025 yılının ilk yarısında asgari ücretin en az 28 bin TL olmasını ve Temmuz ayında ara zam yapılmasını talep etti. Dervişoğlu, "Bunun altında kalan ücret, Türk milletine zulümdür" dedi.

Gelecek Partisi: En az 33 bin 337 TL

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, asgari ücretin en az 33 bin 337 TL olması gerektiğini belirterek, "Enflasyon karşısında asgari ücretliyi ezdirmemiş olursunuz" dedi.

Yeniden Refah Partisi: 35 bin TL

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, asgari ücretin yeni yılda 35 bin TL olması gerektiğini söyledi.

Bakan Işıkhan: Mutabakatla belirlenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesinde, tüm tarafların mutabık kalacağı bir tutarda uzlaşılacağına inandığını belirtti.