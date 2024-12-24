2025 Asgari Ücret: Zam ne kadar oldu, asgari ücret ne kadara çıktı?

Milyonlarca çalışanın yanıtını beklediği soru: "Asgari ücret 2025 ne kadar oldu?"

İşte bu sorunun yanıtı TÜRK-İŞ masaya oturmadığı dördüncü toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) yüzde 74 zamla 29 bin 558 lira olarak önerdiği asgari ücret beklentilerin oldukça altında kaldı.

Vedat Işıkhan konuşmasında, "İşçi ve işveren temsilcilerimizin önerilerinin yanı sıra, makroekonomik ve konjonktürel dinamikleri de değerlendirerek en dengeli seviye belirlenmeye çalışılmıştır" dedi.

Bakan Işıkhan Ocak 2024 itibarıyla net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücretin 2025 yılında yüzde 30 artışla net 22 bin 104 liraya yükseltildiğini duyurdu.

Brüt asgari ücret 26 bin 5 lira olurken, 2025 asgari ücretinin işverene maliyeti ise 30 bin 556 lira olacak.



Devletin işverene ödediği asgari ücret desteği ise 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.