2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Yeni asgari ücret ne zaman yatacak? (Zamlı maaşlar hangi ayda ödenecek?)

2025 yılı için asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni oranlarla netleşti. Yeni asgari ücretin net 22 bin 104 TL olduğu belirtildi. Brüt ücret ise 26 bin 5 TL 50 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk artış, çalışanlar ve işverenler için birçok değişikliği beraberinde getiriyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında gerçekleştirilen yoğun görüşmelerin ardından 2025 yılı asgari ücretini belirledi. Yapılan açıklamalara göre, 2025 yılı asgari ücreti, 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak. Brüt ücret üzerinden işverene eklenen SGK işveren primi ve işsizlik sigortası primi ile birlikte, işverenin çalışana olan toplam maliyeti 30 bin 556 TL 46 kuruşa ulaştı.

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de, zamlı ücretin ne zaman ödeneceği oldu. Peki çalışanlar, Ocak ayında zamlı ücretlerini alacak mı, yoksa Şubat ayında mı ödeme yapılacak? İşte ayrıntılar...

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Yeni asgari ücret, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Ocak maaşını ay başında alan işçiler, zamlı ücretlerini Ocak ayında alacaklar. Ancak maaşlarını ay sonunda alan çalışanlar, ilk zamlı maaşlarını Şubat ayında görecekler. Ocak maaşını zamlı olarak alamayanlar için, farklar Şubat ayında ödenecek.

TÜRK-İŞ toplantıya katılmadı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yoğun müzakereler sonunda kararı açıklarken işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, son toplantıya katılmadı. Gerekçe olarak, işveren kesiminin resmi teklif sunmamasını gösterdi.

Yeni zamlı asgari ücretin yanı sıra, devletin işverenlere verdiği asgari ücret desteği de artırıldı. Daha önce 700 TL olan destek, 2025 itibarıyla 1.000 TL’ye çıkarıldı.

Zamlı asgari ücret, işçiler ve işverenler için mali tabloyu yeniden şekillendirirken, çalışanların yeni ücretlerini ne zaman alacağı merak konusu olmaya devam ediyor.