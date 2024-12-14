2025 asgari ücreti belli oluyor... Bakan Işıkhan iki kritere işaret etti!

Milyonlarca çalışanın gözü 2025 yılında uygulanacak asgari ücrette. İşveren kesimi maliyet artışlarını gerekçe göstererek zam oranının minimumda tutmaya çalışırken, çalışanlar enflasyon karşısında alım gücünün yerine konmasını talep ediyor.

2025 yılı asgari ücretini belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 16 Aralık'ta yapılacak. Komisyon bu ay bitmeden yeni asgari ücreti ilan edecek.

Asgari ücrette bakanın kriterleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Işıkhan konuşmasında 2025 yılı asgari ücretine ilişkin de konuştu.

Bakan Işıkhan, asgari ücretin sadece sosyal adaletin ve ekonomik büyümenin sağlanmasında kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek, Bakanlık olarak asgari ücretin hem çalışanlar hem de işverenler için dengeli bir şekilde belirlenmesini sağlamak için azami gayreti gösterdiklerini vurguladı.

Gelecek yıl uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının 16 Aralık'ta yapılacağını anımsatan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşçilerimizin gelirini artırma amacıyla başlattığımız Asgari Ücret Desteğini gerektiği noktada güçlendirdik. Yılın ilk 9 ayında yaklaşık 1,5 milyon işyerine toplamda 38 milyar lira asgari ücret desteği sağladık. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde de çalışanlarımızın refahını artırırken, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz. Alınacak kararın ülkemize, işverenlerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, komisyon çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını diliyorum."

'Kamuda alım gücü korunacak'

Işıkhan, 2025 yılı için kamu görevlileri ve emeklilere yüzde 6+5 oranında zam yapılmasının karara bağlandığını, enflasyon farklarının yüksek olması durumunda farkın maaşlara eklenmesiyle kamu görevlilerinin alım gücünü koruma yönündeki kararlılığın süreceğini belirtti.