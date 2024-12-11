2025 asgari ücreti için süreç devam ediyor: DEM Parti önerisini açıkladı, yüzde 100 zam istedi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde toplanırken, sonraki toplantının 16 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

2025 asgari ücreti ne zaman açıklanacak?

Toplamda üç toplantının ardından dördüncüsünde 2025 yılı asgari ücretinin açıklanması bekleniyor. Diğer toplantıların tarihi henüz net değil ancak yıl bitmeden yeni ücret duyurulacak.

2025 asgari ücreti ne kadar olacak?

Yeni yılda asgari ücrete yıllık enflasyon kadar zam yapılması beklenmiyor. İşveren kesimi kapıyı yüzde 25'ten açarken, muhalefet partileri 17 bin liralık asgari ücretin 28-30 bin liraya çıkarılmasını talep ediyor.

Asgari ücrette enflasyon hedefleri de dikkate alınacak. Merkez Bankası'nın 2024 yılsonu enflasyon hedefi yüzde 44, 2025 için de yüzde 21. Eğer yüzde 44 oranı baz alınarak zam yapılırsa net asgari ücret 24 bin 482,88 liraya, eğer yüzde 21 zam yapılırsa da 20 bin 572,42 liraya yükselecek.

DEM Parti'nin asgari ücret önerisi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Gergerlioğlu, Meclis'teki basın toplantısında, asgari ücret gündemine değindi.

Asgari ücret tespit komisyonunun toplandığını, görüşmelere devam edileceğini anımsatan Gergerlioğlu, "DEM Parti olarak asgari ücretin 35 bin lira olması gerektiğini ve yılda 2 kez düzenlenmesi gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.