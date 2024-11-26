2025 asgari ücreti ne zaman açıklanacak? Olası zam senaryoları! (Asgari ücret görüşme takvimi)

Halihazırda 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete 2025 yılında ne kadar zam yapılacağı milyonlarca çalışan tarafından ilgiyle takip ediliyor. Asgari ücrete 2024 enflasyonu kadar mı yoksa 2025'in hedeflenen enflasyonu kadar mı zam yapılacağı tartışmalar arasında yer alıyor. Muhalefet asgari ücretin 28 bin ila 30 bin lira bandına çıkarılmasını savunuyor.

Peki, 2025 yılı asgari ücreti ne zaman belli olacak... Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak... 2025 yılı asgari ücretinde zam senaryoları neler... Detaylar haberde...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman?

Asgari ücret hükümet, işçi ve işveren sendikasının temsilcilerinin bulunduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda belirleniyor. Komisyon aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası çalışmaya başlayacak ve üç toplantı yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kimlerde oluşuyor, asgari ücret nasıl belirleniyor?

Hükümet, işçi ve işveren sendikası üyesi 15 kişiden oluşan komisyon asgari ücreti oyçokluğuyla belirliyor. 2025 yılın asgari ücretinin açıklanacağı tarih henüz belli değil. Komisyona ilk kez geçen sene işçi de katılmıştı.

2025 yılı asgari ücretine ne kadar zam gelecek?

Hükümet, enflasyonu kontrolde tutma hedefleri doğrultusunda büyük bir asgari ücret zammı hedeflemiyor. Daha önce zam oranı için hedef enflasyon işaret edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini söylemesi nedeniyle bazı zam oranları ön plana çıktı.

2025 asgari ücretine ne kadar zam gelebilir? Olası zam senaryoları neler?

Bu yıl asgari ücret 17 bin 2 lira olarak uygulanıyor. Muhalefet asgari ücretin en az 28-30 bin lira bandından olması gerektiğini söylüyor. Erdoğan'ın açıklaması baz alınarak olası zam senaryoları şöyle:

* Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde 2025 ücreti 23.800 TL olacak.

* Asgari ücrete yüzde 45 zam gelmesi halinde 2025 ücreti 24.650 TL olacak.

* Asgari ücrete yüzde 50 zam gelmesi halinde 2025 ücreti 25.500 TL olacak.