2025 asgari ücretinde son doğru... Kulislerde konuşulan zam ortaya çıktı!

Milyonlarca çalışan 2025 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağını merak ederken, ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 10 Aralık’ta, ikinci toplantısı ise 16 Aralık’ta düzenlendi. Üçüncü toplantı ise yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Asgari ücrette kim ne istiyor?

Halihazırda 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete yıl sonu enflasyonu mu yoksa hedef enflasyon kadar mı zam yapılacağı merak konusu. İşveren kesimi zammın düşük tutulmasını isterken, işçiler kayıplarının telafi edilmesini istiyor.

Şimşek'in sözleri umut verdi

Asgari ücret tartışmaları devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'çalışanları enflasyona karşı ezdirmeyeceklerine dair' sözleri beklenti yarattı. Bakan Şimşek, en düşük memur ve en düşük emekli maaşı örneklerini vererek “Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek” dedi.

2025 yılı asgari ücreti ne kadar zamlanacak?

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre kulislerde asgari ücrete yapılacak zam konuşulmaya devam ediliyor. Asgari ücretin 23 bin ila 25 bin TL'ye çıkarılabileceği kaydediliyor. Eğer asgari ücret 23 bin liraya çıkarılırsa yüzde 35, 25 bin liraya çıkarılırsa yüzde 47'lik artış yapılmış olacak.

2025 yılı asgari ücreti ne zaman açıklanacak?

Yeni yıl asgari ücretinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası değil de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Aralık'ta Meclis'teki AK Parti Grup toplantısında açıklanması bekleniyor.