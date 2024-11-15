2025 asgari ücretine ne kadar zam yapılacak? 'Yüzde 25-35 zam formülü' iddiası!

Bu yıl 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücretin 2025'te ne kadar zamlanacağı konusu gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında çalışmalarına başlayacak, yeni yıl başlamadan da ücret ilan edilecek.

Muhalefet partileri kendi asgari ücret önerilerini 28-30 bin lira bandından başlatırken, hükümetin enflasyonu dizginleme hedefi doğrultusunda asgari ücrete hedef enflasyon kadar zam yapmayı planladığı da konuşuluyor.

CNBC-e Ankara Temsilcisi Hazal Ateş'in haberine göre asgari ücrette pazalık minimum yüzde 25-35 artış talebiyle başlayacak.

AK Parti kulislerinde konuşulan yüzde 25’lik zammın gerçekleşmesi halinde asgari ücret 21 bin 250 lira olacak. Asgari ücret yüzde 35 zam durumunda 22 bin 950 liraya yükselecek.