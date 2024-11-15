2025 asgari ücretine ne kadar zam yapılacak? 'Yüzde 25-35 zam formülü' iddiası!
2025 yılının asgari ücretini belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek ay çalışmalarına başlayacak. Milyonlarca çalışan 2025 yılın asgari ücretine ne kadar zam geleceğini merakla beklerken, asgari ücret pazarlığına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre asgari ücrette pazarlık aralığı yüzde 25-35 olacak. Hükümet kulislerindeki zam oranı ise yüzde 25 olarak konuşuluyor. Asgari ücret yüzde 25 zamla 21 bin 250 liraya, yüzde 35 zam olursa 22 bin 950 liraya yükselecek.
Bu yıl 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücretin 2025'te ne kadar zamlanacağı konusu gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında çalışmalarına başlayacak, yeni yıl başlamadan da ücret ilan edilecek.
Muhalefet partileri kendi asgari ücret önerilerini 28-30 bin lira bandından başlatırken, hükümetin enflasyonu dizginleme hedefi doğrultusunda asgari ücrete hedef enflasyon kadar zam yapmayı planladığı da konuşuluyor.
CNBC-e Ankara Temsilcisi Hazal Ateş'in haberine göre asgari ücrette pazalık minimum yüzde 25-35 artış talebiyle başlayacak.
AK Parti kulislerinde konuşulan yüzde 25’lik zammın gerçekleşmesi halinde asgari ücret 21 bin 250 lira olacak. Asgari ücret yüzde 35 zam durumunda 22 bin 950 liraya yükselecek.