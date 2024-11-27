2025 bütçe uzlaşmazlığı Fransız Hükümeti'ni tehdit ediyor! Finans piyasaları dalgalı

Fransa Başbakanı Michel Barnier, 2025 bütçe tasarısı üzerinde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle hükümetinin düşme riskiyle karşı karşıya kalmasına ilişkin, bunun gerçekleşmesi halinde finans piyasalarında ciddi dalgalanmalar yaşanacağını söyledi. Barnier, solcuların yanı sıra aşırı sağcıların da bütçe nedeniyle hükümete karşı güvensizlik oyu vereceğini açıkladığı siyasi ortama işaret ederek, 'çok ciddi bir an'dan geçtiklerini belirtti.

Sağ: Elektrik vergisi artışına hayır!

Aşırı sağcılar, bütçe tasarında ön görülen elektrik vergisindeki artışa şiddetle karşı çıkarken, bunu bütçe konusunda 'kırmızı çizgileri' olarak tanımladı. Öte yandan aşırı sağcılar, Barnier hükümetinin 40 milyar Euro tasarruf ve 20 milyar Euro vergi artışı öngörün bütçe tasarısında, dengenin "Fransızların alım gücünü hedef alacak" şekilde kurulmasına tepkili.

Hükümetin Fransızlara ek vergilendirme ve harcama kesintileri yapmak yerine tasarruf kalemlerini arttırması gerektiğini savunan aşırı sağcılar özellikle göçmenlere yapılan harcamalarda ve kayıtsız göçmenlere sağlanan sağlık hizmetlerinde kısıtlamaya gidilmesini istiyor.

Gensoru önergesi hükümeti düşürebilir

Aşırı sağcılar ise bugüne kadar destek verdikleri hükümetin bütçe tasarısında ısrarcı olması halinde hükümete karşı gensoru önergesi sunacaklarını belirtiyor. Parlamentoda 124 milletvekili bulunan aşırı sağcı RN ve 192 üyeli solcu NFP ittifakının eş zamanlı olarak hükümete karşı bir gensoru önergesine destek vermesi halinde hükümet düşebilir.

10 Ekim'de hükümet tarafından Parlamento'ya getirilen 2025 bütçe tasarısında 40 milyar Euro tasarruf ve 20 milyar Euro'luk vergi artışı planlanıyor. Fransa'da bütçe açığının, AB tarafından belirlenen yüzde 3 sınırının çok ötesine geçerek bu yıl Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 6'sına dayanacağı tahmin ediliyor.