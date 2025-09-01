2025 buzağı, malak, kuzu ve oğlak desteği başvuruları başladı
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı buzağı, malak, kuzu ve oğlak desteklemeleri için başvuruların başladığını duyurdu. Başvurular bugün itibarıyla alınmaya start verirken, üreticiler kuzu-oğlak için Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğine, buzağı için birliğe üye olanların Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine, üye olmayanların İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine; malak için ise doğrudan İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine müracaat edecek. Son gün 1 Aralık 2025 Pazartesi.
Buzağı, malak, kuzu ve oğlak desteği başvurusu nasıl yapılır?
Kuzu ve oğlak desteği: Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğine müracaat edilecek.
Buzağı desteği: Birliğe üye olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine, Üye olmayanlar İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvuracak.
Malak desteği: Doğrudan İl/İlçe Tarım Müdürlükleri aracılığıyla alınacak.
Son başvuru tarihi
Destekleme başvuruları 1 Aralık 2025 Pazartesi günü sona erecek. Üreticilerin mağduriyet yaşamaması için belirtilen tarihe kadar müracaatlarını tamamlaması gerektiği hatırlatıldı.