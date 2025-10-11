2025 düzeltme yılı olacak... TürkTraktör satış beklentilerini açıkladı

TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, hava şartlarından dolayı tarım açısından zor geçen 2025'i "düzeltme yılı" olarak gördüklerini belirterek, bu yıl traktör pazarının 40 bin, traktör ihracatının ise 10 bin seviyelerinde gerçekleşeceğini öngördüğünü bildirdi.

Canbeyli, Bursa Fuar Merkezi'nde düzenlenen AgroGreen Bursa Tarım Fuarı'nda Türkiye'de traktör endüstrisinin son birkaç yıldır önemli değişim geçirdiğini belirterek, Avrupa Birliği (AB) emisyon seviyesine uygun Faz 5 traktörlerin çiftçilerin verimliliklerini artırdığını söyledi.

Faz 5 motorların Avrupa'da kullanılan en üst seviyedeki traktör motor teknolojisi olduğuna değinen Canbeyli, "TürkTraktör olarak pazarda bu anlamda lider pozisyondayız. Ürün gamımızı tamamen Faz 5 emisyon seviyesine sahip motorlarla yeniledik. Case IH markamızda özellikle bahçe tarımına yönelik JXB traktörümüzün Faz 5 emisyona sahip motorlarla üretilmiş yeni serisini fuarda çiftçilerimizin beğenisine sunduk." diye konuştu.

Ahmet Canbeyli, Türkiye'de tarımın çok geniş çerçevede yapıldığını ve nüfusun yüzde 15'e yakınının tarımda istihdam edildiğini aktararak, "Gayrisafi milli hasılanın halen çok önemli bir kısmı tarımdan geliyor. Tarımsal gelir açısından Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıradayız." dedi.

"İhracatın yüzde 71'ini tek başımıza gerçekleştiriyoruz"

TürkTraktör olarak Case IH ve New Holland markalarıyla pazarda her iki traktörden birisini sattıklarını anlatan Canbeyli, şöyle devam etti:

"Ayrıca önemli boyutta ihracat yapan bir firmayız. Türkiye'de traktör ihracatının yüzde 71'ini tek başına TürkTraktör gerçekleştiriyor. Ana pazarlarımız, AB ve Amerika coğrafyası. İhracatımızın yüzde 80'inden fazlasını Amerika Birleşik Devletleri ve AB ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Bu da TürkTraktör'ün üretim kabiliyetiyle paralel yürüyen bir konu. Avrupa'ya sattığımız traktörleri birebir Türkiye'deki çiftçilerimizle de buluşturuyoruz ve aynı teknolojiyi Türkiye'deki tarımda da kullanılabilir hale getirdik."

"Bu yıl pazarın 40 bin seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz"

Ahmet Canbeyli, Türkiye'de traktör pazarının son iki yıldır değişimden geçtiğini dile getirerek, pazarın ekonomik şartların getirdiği hareketle bir daralma sürecinde olduğuna değindi.

Canbeyli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağustos ayı verilerine göre pazar büyüklüğü yüzde 27 daralmayla 23 bin 500 seviyesinde gerçekleşmiş vaziyette. 2024 yılına göre pazarda küçülme yaşandı. Maalesef bu yıl, tarım açısından çok zor bir yıldı. Hava şartları destekleyici değildi. Bu durum çiftçilerimizin yatırıma olan iştahını da etkiledi. Bu anlamda 2025 aslında 'düzeltme yılı' diyebileceğimiz bir yıl. Beklentilerimiz büyük. Sezon da yavaş yavaş başlıyor. Hava şartlarının bu sezon daha destekleyici olmasını umuyoruz. Yağmurlar başladı, uygun hava şartlarıyla üretimin tekrar olumlu yönde etkileneceğini düşünüyoruz. Bu yılki öngörümüz pazarın 40 bin adet seviyesinde gerçekleşmesi yönünde."

İhracatta hedef 10 binin üzeri

Canbeyli, TürkTraktör'ün ürettiği her üç traktörden birini ihraç ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu sene yakın coğrafyalar ve özellikle AB pazarı bizim için çok önemli. Amerika'yla birlikte yüzde 80 ihracatımızı bu pazara yapıyoruz. Amacımız 10 binin adedin üzerinde ihracat seviyesine ulaşmak. İhracat tarafında da TürkTraktör olarak Türkiye'yi temsil ediyoruz. Türkiye'nin ihracatının yüzde 71'ini tek başımıza yapıyoruz. Aynı motivasyonla ihracat tarafına da çalışmaya devam ediyoruz."