2025 enflasyonunu bilen Prof. Dr. Hakan Kara, 2026 öngörüsünü de açıkladı

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, 2025'in son enflasyon rakamınının da açıklanamasıyla kritik bir değerlendirmede bulundu.

Tahminleri doğru çıktı

2025'in başında, yıl sonu enflasyonunun yüzde 60 olasılıkla yüzde 28,8, yüzde 30 olasılıkla yüzde 38 ve yüzde 10 olasılıkla yüzde 21 olarak gerçekleşeceğini öngören Prof. Dr. Hakan Kara, tahmininin ağırlıklı ortalamasının yüzde 30,8'e işaret ettiğini belirtirken yüzde 30,9 olarak açıklanan enflasyon hedefini neredeyse tutturdu.

Geçen yıl başında verdiğim enflasyon tahmininde enflasyonun %60 olasılıkla %28,8,

%30 olasılıkla %38 ve

%10 olasılıkla merkez bankasının tahmin ettiği gibi %21

olarak gerçekleşeceğini öngörmüştüm.



Tahminimin ağırlıklı ortalaması 30,8 idi

Gerçekleşme %30,9 oldu

Fena değil. pic.twitter.com/dUn71e5T4s — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 5, 2026

2026 için enflasyon tahminini açıkladı

Bu yıl sonu için de yeni bir haminde bulunan Prof. Dr. Kara, "Medyan enflasyon eğilimlerine göre 2026 sonunda TÜFE enflasyonu yüzde 25 civarına düşebilir gibi görünüyor" dedi.

Usta ekonomist, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda medyan enflasyonun gelecekteki enflasyonu en iyi tahmin eden değişken olduğunu belirtirken, "Ancak ortalamada TÜFE’nin 2-3 puan altında seyrettiği için gelecek dönem TÜFE enflasyonu tahmini yaparken yıl sonu medyan eğilimi üzerine birkaç puan eklemek gerekiyor. Yüzde 25 rakamına bu şekilde ulaştım" notunu düştü.

TÜİK verilerine göre enflasyon aralık ayında yüzde 0,89 yükselirken, yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 artış gösterdi.