2025 güncel içki fiyatları (Tuborg, Efes, rakı, votka, viski, bira ve votka zamları)

Yeni yıla girilmesinin ardında içki firmaları da yüzde 15'in üzerinde zam yaptı. 9 Ocak 2025 itibariyle viski, votka, bira, şarap ve rakı fiyatları zamlandı. Zamların ardından güncel içki fiyatları ve içki fiyatlarına ne kadar zam geldiği merak konusu oldu.

Güncel içki fiyat listesi (İçkiye zam geldi mi? 9 Ocak 2025)

İçki şirketlerinin yeni fiyat listeleri Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Listelerin belli olmasının ardından güncel fiyat listesi de yenilendi.

Güncel Tuborg bira fiyatları (Tuborg zam geldi mi? Tuborg en ucuz bira)

Tuborg grubunun yeni fiyat listesine göre 50'lik Tuborg şişe bira fiyatları 60 liradan 83 lira arasında belirlendi. Carslberg fiyatları ise 75 ila 90 lira arasında seyrediyor. 1663 Blanc, Carslberg Luna, Tuborg Filtresiz, Desperados, Sol, Guiness ve Frederik Ocak 2025 güncel bira fiyatları da belli oldu.

Efes Grubu güncel fiyatları (Ocak 2025 Efes Grubu zam geldi mi?)

Anadolu Efes grubu yüksek alkollü içkilerine Ocak 2025'te zam yaptı. Zamlı listeler bugünden itibaren geçerli olurken, Efes Grubu güncel fiyatları da belli oldu.

Buna göre 50'lik Efes Pilsen 83 lira oluren, Bremen'in en ucuzu 68 liraya yükseldi. Efes Malt 50 ila 80 lira arasında satılırken, Efes Özel seri 85 liraya zamlandı. Efes Extra 105 lira olurken, Bomonti Filtresiz 90 liraya çıktı.

Belfast 88 liraya, Millet 80 liraya Corona 125 liraya, Bud 100 liraya, Miller 80 liraya çıktı. Monkey Shoulder, Grant's, The Balvenie, Milagro, Reyka'nın da yeni fiyatları belli oldu.

Rakıya zam geldi mi? (Ocak 2025 güncel rakı fiyatları, Beylerbeyi rakı fiyatları)

Beylerbeyi grubunun Ocak 2025 güncel zamlı fiyat listesi de yayınlandı. Beylerbeyi İncirden, Rezerv, Göbek, Teragol, Mavi ve Beyoğlu Rakı'nın güncel fiyatları belli oldu.

Mey Grubu fiyat listesi (Yeni Rakı, Baileys, Smirnoff, Johnnie Walker zamlı fiyatlar Ocak 2025)

Mey Grubu da yeni yılda ürünlerine zam yaptı. Yeni Rakı, Tekirdağ rakısı, Altınbaş rakı, İzmir rakısı, Johnnie Walker viski, Smirnoff votka, İstanblue votka, Gordon's cin, Baileys likör ve Captain Morgan romlarının güncel 2025 fiyatları belli oldu.

Viski, votka ve likör güncel fiyat listesi (Ocak 2025)

Kemer Group ve Premium Spirits Distribution da ithal ettikleri viski, votka ve likör gibi içkilere zam yaptı. Kemer Group'ta en pahalı viski 3 bin 250 TL'ye çıkarken, en ucuzu 695 lira oldu. Şaraplar 250 ila 345 lira arasında değişirken, cinlerin en pahalısı 1.400 liraya çıktı. Premium Spirits Distribution grubunda votkalara yüzde 18 zam geldi.

Pernod Ricard zamlı fiyatları (Chivas, Absolut, Olmeca, Havana Club güncel fiyat listesi 2025)

Pernod Ricard Turkey tarafından ithal edilen Chivas viskinin en ucuzu 850 liraya çıkarken, Jameson viskisi 650 liraya yükseldi. Ballantine's ise 595 liraya yükseldi. Absolut votkanın en ucuzu 575 liraya zamlanırken, Malibu 800 lira oldu.