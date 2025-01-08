2025 için kararlılık mesajı verdi! EİB Başkanı Eskinazi: İhracatçıların en büyük sorunu finansman

Türkiye’ye 2024 yılında 18,4 milyar dolar döviz kazandıran Egeli ihracatçılar, 2025’i ekonomik program ile “Kararlılık Yılı” olarak adlandırdı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2024’te ihracatın yüzde 1 artışla 18,4 milyar dolara ulaştığını belirtti. Tarım ve maden sektörlerinin başarılarının bu artışta önemli rol oynadığını ifade eden Eskinazi, 2025 yılına dair beklentilerini paylaştı.

Eskinazi, 2024’ün ihracatçılar için zorlu bir yıl olduğunu ve finansal koşulların rekabet gücünü zorladığını söyledi. Sanayi ihracatının 9,5 milyar dolar, tarım ürünleri ihracatının yüzde 4 artışla 7,6 milyar dolar ve madencilik ihracatının yüzde 23 artışla 1,3 milyar dolara ulaştığını belirtti.

İhracatta bölgesel performans ve AB pazarı

2024 yılında Türkiye’nin 216 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Eskinazi, 111 ülkeye ihracat artışı sağlandığını belirtti. Almanya’ya 1,7 milyar dolar, ABD’ye yüzde 8 artışla 1,6 milyar dolar, İtalya’ya 1 milyar dolar, İspanya’ya 988 milyon dolar ve Birleşik Krallık’a yüzde 7 artışla 939 milyon dolar ihracat yapıldı. Avrupa Birliği, 9,3 milyar dolarlık ihracat hacmiyle ana pazar konumunda yer aldı.

Üretim ve finansman sorunları

Başkan Eskinazi, üretim maliyetlerinin yüksekliği, kredi faizlerinin pahalı oluşu ve finansman sıkıntılarının ihracatçılar için büyük engel teşkil ettiğini belirtti. Enerji fiyatlarının yüksek olması nedeniyle rekabet gücünün azaldığını vurgulayan Eskinazi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması gerektiğini söyledi.

Eskinazi, Türkiye’de büyük fabrikalarda işçilik maliyetlerinin 1500 dolar seviyesinde olduğunu ve bu durumun ihracatçıların rekabetçiliğini zorlaştırdığını ifade etti. Rakip ülkelerde işçilik maliyetlerinin 200-300 dolar seviyelerinde olduğunu belirterek, ihracatçılar için finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini savundu.

Tekstil sektöründeki daralma

Tekstil sektörü hakkında da bilgi veren Eskinazi, Türkiye genelinde tekstil ihracatının 9,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Ege Bölgesi’nin tekstil ihracatının ise 469 milyon dolar olduğunu ifade eden Eskinazi, sektörde yüzde 8’lik bir azalma yaşandığını belirtti.

Personel maliyetlerinin artışı, döviz kuru ve enflasyon dengesizliğinin tekstil sektörünü zor bir sürece soktuğunu ifade eden Eskinazi, 2024’te sektörde kapanmaların yoğunlaştığını söyledi.

Gelecek beklentileri ve çözüm önerileri

Eskinazi, 2025 yılında faiz indirimleri ile ihracatçıların finansmana erişim kolaylığı beklediklerini söyledi. Türkiye’nin yüksek enflasyon ve kur dengesizliğiyle mücadelesinin ihracatçıları etkilediğini ifade etti. Verimliliğin artırılması gerektiğini belirten Eskinazi, katma değer yaratan alanlara odaklanılması gerektiğini vurguladı.