2025 ihracatında 33 il milyar doları geçti: En yüksek artışın yaşandığı il ise dikkat çekti

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı ihracat performansına ilişkin verileri paylaştı. Açıklamaya göre, küresel ticarette artan korumacılık eğilimleri, jeopolitik gerginlikler ve belirsizliklere rağmen Türkiye’nin ihracatında güçlü bir tablo ortaya çıktı.

1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayısı 33'e yükseldi

Bakanlığın verilerine göre, 2025 yılı Ocak–Aralık döneminde 33 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, 46 ilde mal ihracatı artış kaydetti. 2024 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayısı 31 iken, 2025’te Bolu ve Giresun’un da katılmasıyla bu sayı 33’e yükseldi.

2025 yılı genelinde ihracatta ilk beşte İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ yer aldı. Aralık ayı özelinde bakıldığında ise İstanbul 5 milyar 688 milyon dolarla ilk sırada bulunurken, Kocaeli 3 milyar 6 milyon dolar ile ikinci, İzmir 1 milyar 981 milyon dolar ile üçüncü, Bursa 1 milyar 882 milyon dolar ile dördüncü ve Ankara 1 milyar 770 milyon dolar ile beşinci sırada yer aldı.

Kocaeli artış oranında fark attı

Ocak–Aralık 2025 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat artışında öne çıkan iller de dikkat çekti. Buna göre Kocaeli 3 milyar 102 milyon dolarlık artışla ilk sırada yer alırken, Ankara 1 milyar 978 milyon dolar, Çorum 1 milyar 898 milyon dolar, Bursa 1 milyar 734 milyon dolar ve İstanbul 805 milyon dolar artış kaydetti.