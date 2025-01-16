2025 KİT yatırım programında en büyük pay TPAO’nun

2025 Yılı Yatırım Programı'nda kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) yatırımları için ayrılan toplam ödenek 405 milyar 473 milyon 289 bin lira olarak belirlendi. Bu tutar, geçen yılki 271 milyar 554 milyon 705 bin liralık ödenekten yüzde 49,3 oranında daha yüksek.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 143 milyar 229 milyon 761 bin liralık yatırım bütçesiyle en büyük payı alarak, 2025’in en büyük yatırımcı KİT’i olacak.

TPAO’yu 97 milyar 216 milyon liralık bütçesiyle TCDD Genel Müdürlüğü izlerken, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) 45 milyar 800 milyon liralık yatırım planıyla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ise 41 milyar 970 milyon liralık ödeneğiyle dördüncü sıraya yerleşti. Diğer dikkat çeken yatırımlar arasında TCDD Taşımacılık AŞ'nin 31 milyar 600 milyon liralık, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün ise 16 milyar 600 milyon liralık planları bulunuyor.

Daha düşük bütçeli yatırımlarda ise Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) 3 milyar 112 milyon liralık, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ 1 milyar 289 milyon liralık ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1 milyar 193 milyon liralık yatırım hedefleriyle öne çıktı.

2025 yılı KİT yatırım dağılımı şu şekilde belirlendi:

* TPAO: 143.229.761 TL

* TCDD: 97.216.000 TL

* BOTAŞ: 45.800.000 TL

* TEİAŞ: 41.970.000 TL

* TCDD Taşımacılık AŞ: 31.600.000 TL

* DHMİ Genel Müdürlüğü: 16.600.000 TL

* EÜAŞ: 9.905.000 TL

* Eti Maden İşletmeleri: 6.334.201 TL

* TÜRASAŞ: 3.112.000 TL

* Kıyı Emniyeti: 2.625.000 TL

* TKİ: 1.708.268 TL

* Türkiye Şeker Fabrikaları: 1.289.148 TL

* Tarım İşletmeleri: 1.192.613 TL

* TMO: 717.652 TL

* Türkiye Taşkömürü Kurumu: 700.000 TL

* Et ve Süt Kurumu: 650.000 TL

* TEDAŞ: 605.000 TL

* Çay İşletmeleri: 98.000 TL

* TEMSAN: 60.546 TL

* Devlet Malzeme Ofisi: 60.100 TL

Bu kapsamlı yatırım planı, Türkiye ekonomisinin gelişimine önemli katkılar sağlayacak ve kamu kurumlarının altyapı, enerji ve ulaşım gibi stratejik alanlardaki faaliyetlerini daha etkin bir şekilde sürdürmesine olanak tanıyacak.