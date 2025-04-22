2025 kurban kesim bedeli ne kadar oldu? Vekaleten kurban kesim bedeli kaç lira? İşte yurt dışı, yurt içi kurban bedeli..

Vekaleten kurban Kesim bedeli için uzun zamandır bir arayış söz konusuydu. Diyanet bu soruya noktayı koydu ve vekaleten kurban kesim bedelini açıkladı. Bu gelişme sonrası "2025 kurban kesim bedeli ne kadar oldu? Vekaleten kurban kesim bedeli kaç lira?" soruları yoğun bir şekilde gelmeye başladı.

VEKALETEN KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş bugün yaptığı duyuru ile yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 13.500 TL, yurt dışında ise 5.450 TL olarak açıkladı.

Geçen yıla göre yüzde 12,9'luk artış

Geçtiğimiz yıl yurt içi kurban bedeli 11.750 TL, yurt dışı kurban bedeli ise 4.750 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl yapılan güncellemeyle yurt içi kurban bedeli 1.750 TL artarak yükseldi. Böylece kurban bedelinde yaklaşık yüzde 12,9'luk bir artış meydana geldi.